【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43086.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41438.04 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66 新値三本足陽転値
40215.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)
39789.80 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39651.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39482.82 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39222.94 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39087.36 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38963.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38928.77 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38804.65 ★日経平均株価24日終値
38703.20 25日移動平均線
38601.32 均衡表転換線(日足)
38531.58 6日移動平均線
38527.08 均衡表転換線(週足)
38527.08 均衡表基準線(日足)
38523.46 13週移動平均線
38478.66 均衡表雲下限(日足)
38443.32 ボリンジャー:-1σ(25日)
38183.45 ボリンジャー:-2σ(25日)
38141.55 26週移動平均線
37959.56 ボリンジャー:-1σ(13週)
37923.57 ボリンジャー:-3σ(25日)
37395.66 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36831.76 ボリンジャー:-3σ(13週)
36493.31 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.15 200日移動平均線
34845.07 ボリンジャー:-2σ(26週)
33196.83 ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98 均衡表雲上限(週足)
29800.78 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 53.58(前日46.87)
ST.Slow(9日) 48.19(前日40.79)
ST.Fast(13週) 47.88(前日45.51)
ST.Slow(13週) 45.90(前日44.27)
［2024年6月24日］
株探ニュース