

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43086.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41438.04 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40815.66 新値三本足陽転値

40215.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39789.80 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39651.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39482.82 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39222.94 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39087.36 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38963.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38928.77 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)



38804.65 ★日経平均株価24日終値



38703.20 25日移動平均線

38601.32 均衡表転換線(日足)

38531.58 6日移動平均線

38527.08 均衡表転換線(週足)

38527.08 均衡表基準線(日足)

38523.46 13週移動平均線

38478.66 均衡表雲下限(日足)

38443.32 ボリンジャー:-1σ(25日)

38183.45 ボリンジャー:-2σ(25日)

38141.55 26週移動平均線

37959.56 ボリンジャー:-1σ(13週)

37923.57 ボリンジャー:-3σ(25日)

37395.66 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36831.76 ボリンジャー:-3σ(13週)

36493.31 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.15 200日移動平均線

34845.07 ボリンジャー:-2σ(26週)

33196.83 ボリンジャー:-3σ(26週)

32560.98 均衡表雲上限(週足)

29800.78 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 53.58(前日46.87)

ST.Slow(9日) 48.19(前日40.79)



ST.Fast(13週) 47.88(前日45.51)

ST.Slow(13週) 45.90(前日44.27)



［2024年6月24日］



株探ニュース

