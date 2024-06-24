　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43086.28　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41438.04　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40215.16　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39789.80　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39651.26　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39482.82　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39222.94　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39087.36　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38963.07　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38928.77　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)

38804.65　　★日経平均株価24日終値

38703.20　　25日移動平均線
38601.32　　均衡表転換線(日足)
38531.58　　6日移動平均線
38527.08　　均衡表転換線(週足)
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38523.46　　13週移動平均線
38478.66　　均衡表雲下限(日足)
38443.32　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38183.45　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38141.55　　26週移動平均線
37959.56　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37923.57　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37395.66　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36831.76　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36493.31　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.15　　200日移動平均線
34845.07　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33196.83　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98　　均衡表雲上限(週足)
29800.78　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　53.58(前日46.87)
ST.Slow(9日)　　48.19(前日40.79)

ST.Fast(13週)　 47.88(前日45.51)
ST.Slow(13週)　 45.90(前日44.27)

［2024年6月24日］

株探ニュース