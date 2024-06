ハローキティの50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展」がなんと東京国立博物館で開催！

なんと東京国立博物館でHello Kitty展!!

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」 が、東京国立博物館で開催されます。

まさに国民的キャラクターと言っても過言ではない「ハローキティ」は、誕生から半世紀を迎え、今日では130を超える国と地域でグッズが展開されているそうです。

ハローキティは出会った世界中のお友だちに「ハロー」と声をかけ、「みんななかよく」のメッセージを伝えるために、一人一人との関係を大切に活動してきました。展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」では、 「キティとわたし」の50年をテーマに、ハローキティだけが持つユニークさをひも解いていきます。

本展では、さまざまなテーマの展示コーナーが登場し史上最大量のグッズの展示も予定されているとのこと。世代を超えて楽しめそうですね。また、個性あふれるアーティストとのコラボ作品、オリジナル映像コンテンツ、フォトスポットなども予定されています。

「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」 は、s2024年11月1日(金)〜2025年2月24日(月・休)の期間、東京国立博物館 表慶館で開催されます。

限定トートバック(イメージ)

前売券は7月1日(月)正午より発売開始。さらに数量限定で、本展限定キービジュアルの紙袋から顔を出すハローキティのデザインがかわいい、オリジナルトートバッグ付きチケットの発売も決定しています。

展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123