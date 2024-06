ファミリーマートにて販売されている人気のホットスナック「クリスピーチキン プレーン」が、お値段据え置きで大きさ1.2倍にリニューアル!

また、同時に新メニューとして「クリスピーチキン 梅しそ味」が数量限定で発売されます☆

ファミリーマート「クリスピーチキン プレーン」

発売日:2024年6月25日(火)

価格:178円(税込)

販売店舗:全国のファミリーマート店舗

2021年3月に「ファミチキ越えの問題児」として発売開始以来、約3年半でシリーズ累計1億8000万個以上を売り上げた、ファミチキ・スパイシーチキンに次ぐ人気を誇る「クリスピーチキン」

さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しいフライドチキンです。

今回、人気チキンである「クリスピーチキン」がお値段据え置きで、大きさ1.2倍にボリュームアップし、リニューアル!

今回のリニューアルでは、今までの製法を見直したことで、衣の食感がさらに「カリッと」した仕立てになっているのも特徴です。

醤油とニンニクを使ったシンプルな味つけで、衣はさらにカリッと、中の肉はさらにしっとり食感に仕上げられています。

「クリスピーチキン プレーン」は店内で販売されている、タルタルソースをサンドした「ファミチキバンズ」とも相性抜群。

ふっくらとしたパンに「クリスピーチキン」を挟んで味わうのもおすすめです☆

数量限定「クリスピーチキン 梅しそ味」

発売日:2024年6月25日(火)

価格:178円(税込)

販売店舗:全国のファミリーマート店舗

「クリスピーチキン」の新たなフレーバーとして「クリスピーチキン 梅しそ味」が数量限定で登場!

あっさりとした梅しそを使ったシンプルな味つけと共に「クリスピーチキン」ならではのカリッと衣としっとり食感のお肉を堪能できます☆

TVCM「新クリスピーチキン」篇

TVCM放映開始:2024年6月25日(火)

出演者:八木莉可子さん

放映エリア:全国(一部地域を除く)

2024年6月25日から、八木莉可子さんが出演される新 TVCM「新クリスピーチキン」篇を全国にて放映。

1.2倍にデッカく、おいしさUPした新クリスピーチキンに思わず、「大きくなっている、カリッとしている」と心の声が漏れだす八木さん。

あまりのおいしさに「このうまさ、新しい〜〜〜!」と叫ぶ八木さんの表情が、ポスターとなって店頭に登場します。

新クリスピーチキンのおいしさをアピールする八木さんの表情にも注目です☆

人気のホットスナック「クリスピーチキン プレーン」が、お値段据え置きで大きさ1.2倍にリニューアル。

ファミリーマートにて2024年6月25日より販売が開始される「クリスピーチキン プレーン」と、数量限定「クリスピーチキン 梅しそ味」の紹介でした☆

ナンプラーやパクチーを使ったフォー・キンパ・パッタイ!ファミリーマート「香るアジア」フェア ナンプラーやパクチーを使ったフォー・キンパ・パッタイ!ファミリーマート「香るアジア」フェア 続きを見る

夏にぴったりの爽やかな和洋菓子!ファミリーマート「瀬戸内レモン」スイーツ 夏にぴったりの爽やかな和洋菓子!ファミリーマート「瀬戸内レモン」スイーツ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】大きさ1.2倍にボリュームアップ!ファミリーマート「クリスピーチキン」 appeared first on Dtimes.