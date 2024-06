【ルック】グッチがサバト・デ・サルノによる 2025年春夏メンズ コレクションを発表

グッチは、2024年6月17日21時(日本時間)にクリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノによる2025年 春夏 メンズ コレクションをミラノ・トリエンナーレ・デザイン・ ミュージアムで発表しました。Courtesy of Gucci1923年に創設されたミラノ・トリエンナーレ・デザイン・ミュージアムは、デザイン、建築、ビジュアルアート、パフォーミングアートを専門とする世界有数の文化施設としての地位を確立してきました。その歴史を通じて、アートとデザイン、クリエイティビティとテクノロジーの各分野の革新者たちが集い、対話しながら、現代社会の課題に向き合うフォーラムとなり、人々が交流する手段としての文化を育んでいます。それは、現実との絶え間ない対話から新たなコレクションを創り出すサバト・デ・サルノのアプローチと通じ合います。

あらゆる波を分け隔てなく受け入れる海辺のように、美術館もまたそこに引き寄せられる人々を育む、完全にオープンな空間である。このコレクションは、都市と海辺、そして人生を愛する人々の出会い - incontri - を語っています。結局のところ、それは自由について語っているのです。言葉と思考、行動と心の間に隔たりがないとき、私は自由だと感じます。私の服を着る時に、人々が自由と自らが受け入れられる心地よさを感じることを願っています。

Courtesy of Gucci― サバト・デ・サルノCourtesy of Gucci自由、エネルギー、コミュニティ。都市と海辺の出会い - incontri - : 美術館に集まる人々、そして海のオープンなアティチュード。正確なカッティングとシルエット、そして目の覚めるような鮮やかな色彩の出会いです。Courtesy of Gucciテーラリングウールやボンデッドレザーのロングコートは、縦に長いポケットを備え、後ろには極めて長いスリットが入っています。フォーマルウエアは2つのスタイルで展開されます。そのひとつであるシャープなシルエットの3つボタンのシングルブレスト スーツは、ブレイクラインが高い位置にあり、プレスの入った袖が正確なシルエットを保ちます。合わせるパンツには足首をホールドするボタン付きタブがあります。もうひとつは軽やかなポプリンで仕立てたダブルブレスト ジャケットで、ストレートのシルエットでありながらリラックスした印象を与えます。Courtesy of Gucciユーティリティジップアップ ジャケットはショート丈で、ボクシーなレザージャケットのコントラストカラー(襟)はコーデュロイのように見えますが、エンボス加工が施されたレザーでつくられています。シャツはクラシックなボーリングシャツではなく、ユーティリティアイテムのように3つのポケットを備え、ビーズのフリンジトリムや、花の刺繍入りアップリケで装飾されています。すべてのシャツは、サーファー、ドルフィン、ハイビスカス、バナナリーフといったモチーフのインフィニティ プリントがあしらわれています。Courtesy of Gucciコースタルシャツはクラシックなボーリングシャツではなく、ユーティリティアイテムのように3つのポケットを備え、ビーズのフリンジトリムや、花の刺繍入りアップリケで装飾されています。すべてのシャツは、サーファー、ドルフィン、ハイビスカス、バナナリーフといったモチーフのインフィニティ プリントがあしらわれています。Courtesy of Gucciエンブロイダリー長袖ポロシャツは手編みで、スパンコールのインターシャが施されています。グリーンやイエローといったシャーベットカラーのジャケットには、波のように動くビーズのフリンジがあしらわれています。Courtesy of Gucciシューズグッチを象徴するホースビットは、彫刻的なポインテッドトゥのブーツやローファーとして進化を続けます。〔GUCCI Cub3d〕スニーカーのモールドソールには、インターロッキングGが立体的にあしらわれています。スキューバ素材のスリップオンにも同様のインターロッキングG付きのモールドソールが採用されています。Courtesy of GucciバッグブラッシュドレザーにGUCCIロゴがボンディングであしらわれた新しいバッグは、グッチの歴史を物語るラゲージ - valigeria - にインスピレーションを得たもので、取り外し可能なパーツを備えています。〔グッチ B〕には、レギュラーサイズとミニサイズの新作が登場。パデッドレザーのバッグは枕のようにソフトで、マグネット クロージャー付きです。クロスボディバッグはフラップ クロージャーをシグネチャーのスナップフック ハードウエアが飾ります。機能的なデザインのバケットバッグは、キャンバスツイル ギャバジンを鮮やかに染めてモダンな印象に仕上げています。Courtesy of Gucciアクセサリーベルトは、両端にホースビットの形を模したスナップフック クロージャーが付いています。ブレスレットとネックレスはバンブーの節のように分割されたデザインです。チャンキーなフレームのサングラスは、着用時も外しているときも、ビビッドなカラーのGucci ストラップがアクセントを添えています。Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Guccihttps://youtu.be/4kD2CrWB_6k@gucci @sabatods#GucciSS25 #MFWお問い合わせ:グッチ クライアントサービス0120-99-2177www.gucci.com