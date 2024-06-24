豪雨後の伝統村落を訪問 中国安徽省黄山市
22日、安徽省黄山市黟県宏村の南湖を散策する観光客。（黄山＝新華社配信/方竜）
【新華社黄山6月24日】中国安徽省黄山市では一部地域が豪雨により深刻な被害を受け、300カ所以上ある伝統村落の建築物も厳しい状況に置かれている。世界遺産に登録されている黟（い）県宏村と千年以上の歴史を持つ許村を訪れ、豪雨後の古建築を撮影した。
22日、安徽省黄山市黟県宏村の南湖を散策する観光客。（黄山＝新華社配信/方竜）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築、五馬坊。（黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築群。（ドローンから、黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県宏村の南湖と古建築群。（黄山＝新華社配信/方竜）
22日、安徽省黄山市黟県宏村の南湖と古建築群。（黄山＝新華社配信/方竜）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築群。（ドローンから、黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築群。（ドローンから、黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県宏村の月沼と周辺の古建築群。（黄山＝新華社配信/方竜）
22日、安徽省黄山市黟県宏村の南湖書院。（黄山＝新華社配信/方竜）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築、双寿承恩坊（左）と大観亭。（黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築群。（ドローンから、黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築群。（ドローンから、黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築、大観亭。（黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県宏村の古建築群。（黄山＝新華社配信/方竜）
22日、安徽省黄山市黟県許村の古建築群。（ドローンから、黄山＝新華社記者/杜宇）
22日、安徽省黄山市黟県宏村の南湖と古建築群。（黄山＝新華社記者/杜宇）