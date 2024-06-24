明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
２０：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
※米・２年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：電業社<6365>，ＮａＩＴＯ<7624>，スギＨＤ<7649>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
２０：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
※米・２年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：電業社<6365>，ＮａＩＴＯ<7624>，スギＨＤ<7649>
出所：MINKABU PRESS