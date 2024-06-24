明日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
０９：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０　日・２０年物国債の入札
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
２０：００　米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２２：００　米・住宅価格指数
２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
※米・２年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：電業社<6365>，ＮａＩＴＯ<7624>，スギＨＤ<7649>

出所：MINKABU PRESS