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「Single Collection」



2024年7月31日(水)発売予約：https://kmu.lnk.to/amrLDc【CD】▼初回生産限定盤[2CD+付属品] KSCL-3532〜35346,300円(税込)（税抜5,727円）▼通常盤[2CD] KSCL-3535〜3536定価 3,850円(税込)（税抜3,500円）収録曲 ※初回・通常ともにCD共通Disc1 (CD)01. 遥か彼方 (2024 ver.)02. 宿縁03. 出町柳パラレルユニバース04. エンパシー05. 触れたい 確かめたい06. ダイアローグ07. 解放区08. Dororo09. ボーイズ&ガールズ10. 荒野を歩け11. ブラッドサーキュレーター12. Re:Re:13. Right Now14. Easter / 復活祭15. 今を生きて16. それでは、また明日17. 踵で愛を打ち鳴らせDisc2 (CD)01. マーチングバンド02. 迷子犬と雨のビート03. ソラニン04. 新世紀のラブソング05. 藤沢ルーザー06. 転がる岩、君に朝が降る07. アフターダーク08. 或る街の群青09. ワールドアパート10. ブルートレイン11. 君の街まで12. リライト13. ループ&ループ14. サイレン15. 君という花16. 未来の破片初回生産限定盤・豪華スペシャルパッケージ仕様・全シングルジャケットカード（31枚） 付属・ASIAN KUNG-FU GENERATION×中村佑介 スペシャル対談ブックレット 付属