ASIAN KUNG-FU GENERATION、ライブハウスツアー＜ファン感謝サーキット＞開催決定
ASIAN KUNG-FU GENERATIONが全国ライブハウスツアー＜Tour 2024「ファン感謝サーキット」＞の開催を発表した。
本ツアーは9月30日F.A.D YOKOHAMAからスタートし、北は北海道から南は鹿児島まで、全国23都市での開催となる。チケットのオフィシャル先行予約の受付も開始している。
＜ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2024「ファン感謝サーキット」＞
10月2日(水)東京・恵比寿 LIQUIDROOM18:0019:00
10月5日(土)北海道・札幌 PENNY LANE2417:0018:00
10月6日(日) 北海道・帯広 MEGA STONE17:3018:00
10月10日(木) 石川・金沢 EIGHT HALL18:0019:00
10月11日(金) 長野・長野 CLUB JUNK BOX18:3019:00
10月13日(日) 新潟・新潟LOTS17:0018:00
10月19日(土) 香川・高松festhalle17:0018:00
10月24日(木) 福岡・福岡DRUM LOGOS18:0019:00
10月26日(土) 熊本・熊本B.9 V117:0018:00
10月27日(日) 鹿児島・鹿児島 CAPARVO HALL 17:00 17:30
10月31日(木) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE18:3019:00
11月1日(金)福島・club SONIC iwaki18:3019:00
11月3日(日)宮城・石巻BLUE RESISTANCE17:3018:00
11月4日(月祝) 岩手・大船渡 KESEN ROCK FREAKS 17:30 18:00
11月13日(水) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)18:0019:00
11月14日(木) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)18:0019:00
11月20日(水) 大阪・味園ユニバース18:0019:00
11月21日(木) 大阪・味園ユニバース18:0019:00
11月23日(土祝) 京都・京都 磔磔17:3018:00
11月24日(日) 兵庫・神戸 Harbor Studio17:0018:00
11月29日(金) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL18:0019:00
11月30日(土) 岐阜・岐阜club-G17:0018:00
12月4日(水)宮城・SENDAI GIGS18:0019:00
12月12日(木) 岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM 18:00 19:00
12月13日(金) 広島・広島 CLUB QUATTRO18:0019:00
12月18日(水) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)18:0019:00
12月19日(木) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)18:0019:00
スタンディング：一般 ￥6,400 (税込) / U-23サポート￥4,400 (税込)
2階指定席：一般 ￥7,000(税込) / U-23サポート￥5,000 (税込)
※3歳以上チケット必要
★オフィシャル先行 6月24日(月) 15:00〜受付スタート
受付期間：6/24(月)15:00〜7/7(日)23:59
Info:
ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルホームページ www.asiankung-fu.com/
Tour 2024 特設サイト：http://www.akglive.com/tour2024/
＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024"＞
2024年8月25日(日)横浜BUNTAI開場15:00/開演16:00
全席指定 / 2階指定席：一般\9,500 (税込) / U-23サポート\6,000 (税込)
※3歳以上チケット必要
一般発売日：2024年6月30日(日) 10:00
「Single Collection」
予約：https://kmu.lnk.to/amrLDc
【CD】
▼初回生産限定盤[2CD+付属品] KSCL-3532〜3534
6,300円(税込)（税抜5,727円）
▼通常盤[2CD] KSCL-3535〜3536
定価 3,850円(税込)（税抜3,500円）
収録曲 ※初回・通常ともにCD共通
Disc1 (CD)
01. 遥か彼方 (2024 ver.)
02. 宿縁
03. 出町柳パラレルユニバース
04. エンパシー
05. 触れたい 確かめたい
06. ダイアローグ
07. 解放区
08. Dororo
09. ボーイズ&ガールズ
10. 荒野を歩け
11. ブラッドサーキュレーター
12. Re:Re:
13. Right Now
14. Easter / 復活祭
15. 今を生きて
16. それでは、また明日
17. 踵で愛を打ち鳴らせ
Disc2 (CD)
01. マーチングバンド
02. 迷子犬と雨のビート
03. ソラニン
04. 新世紀のラブソング
05. 藤沢ルーザー
06. 転がる岩、君に朝が降る
07. アフターダーク
08. 或る街の群青
09. ワールドアパート
10. ブルートレイン
11. 君の街まで
12. リライト
13. ループ&ループ
14. サイレン
15. 君という花
16. 未来の破片
初回生産限定盤
・豪華スペシャルパッケージ仕様
・全シングルジャケットカード（31枚） 付属
・ASIAN KUNG-FU GENERATION×中村佑介 スペシャル対談ブックレット 付属
関連リンク
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