歌手のLiSAが24日(月)、自身の誕生日へメッセージをくれたファンに感謝の気持ちを伝えた。【関連写真】LiSa、網タイツ✕ほっそり美脚の夜遊び姿2010年、テレビアニメ『Angel Beats!』劇中バンドのヒロインの歌唱を担当して人気を集め、11年にソロデビューしたLiSA。テレビアニメ『鬼滅の刃』のOP曲『紅蓮華』で大ブレイクを果たし、『炎』で2020年のレコード大賞を受賞した。

LiSAは24日、Instagramを更新。「Thank you for the birthday message 目に見える愛の形でたくさん伝えてくれてありがとう。メッセージやイラストやムービー受け取ったよ。この日が特別だと実感させてくれるのはいつもみんなだね」と誕生日に寄せられたメッセージへの感謝を伝え、現在行われているアジアツアーのオフショットを公開した。また、「7月19日に全国公開予定の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」にて、吹替の仲間入りさせてもらいましたっ」とミニオン4作品目への吹き替え参加を報告。ミニオンたちと撮ったキュートなオフショットも公開した。この投稿には「LiSAさん、お誕生日おめでとう!」「お誕生日おめでとうございます!!いつまでも応援します!!」「ENJOY YOUR DAY!!!」など国内外からたくさんのコメントが寄せられている。【あわせて読む】LiSA アジアツアー香港公演大成功、網タイツ✕ほっそり美脚の夜遊び姿を公開