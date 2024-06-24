『ロッキン』ひたちなか出演アーティスト第1弾 日別に発表
野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』の茨城・ひたちなか公演（9月14・15、21〜23日 国営ひたち海浜公園公演）の出演アーティスト第1弾32組が日別に発表された。
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演アーティスト第1弾発表
今年の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は、8月3・4、10〜12日）に千葉市蘇我スポーツ公園と、9月に5年ぶりとなる国営ひたち海浜公園の2会場で開催。
今回の発表では、ひたちなか5daysの出演アーティスト第1弾が出演日ごとに発表された。チケットの抽選先行販売の受付は、7月2日午後4時まで行われる。
■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演アーティスト
▼9月14日（土）
いきものがかり
クリープハイプ
go!go!vanillas
東京スカパラダイスオーケストラ
ハルカミライ
優里
ほか
▼9月15日（日）
エレファントカシマシ
THE ORAL CIGARETTES
SUPER BEAVER
BE:FIRST
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY
My Hair is Bad
ほか
▼9月21日（土）
[Alexandros]
櫻坂46
JO1
SHISHAMO
10-FEET
Novelbright
マキシマム ザ ホルモン
ほか
▼9月22日（日）
indigo la End
サンボマスター
sumika
マカロニえんぴつ
マルシィ
ME:I
モーニング娘。’24
ほか
▼9月23日（月・振）
THE YELLOW MONKEY
Creepy Nuts
ももいろクローバーZ
ヤバイTシャツ屋さん
緑黄色社会
ほか
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演アーティスト第1弾発表
今年の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は、8月3・4、10〜12日）に千葉市蘇我スポーツ公園と、9月に5年ぶりとなる国営ひたち海浜公園の2会場で開催。
今回の発表では、ひたちなか5daysの出演アーティスト第1弾が出演日ごとに発表された。チケットの抽選先行販売の受付は、7月2日午後4時まで行われる。
▼9月14日（土）
いきものがかり
クリープハイプ
go!go!vanillas
東京スカパラダイスオーケストラ
ハルカミライ
優里
ほか
▼9月15日（日）
エレファントカシマシ
THE ORAL CIGARETTES
SUPER BEAVER
BE:FIRST
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY
My Hair is Bad
ほか
▼9月21日（土）
[Alexandros]
櫻坂46
JO1
SHISHAMO
10-FEET
Novelbright
マキシマム ザ ホルモン
ほか
▼9月22日（日）
indigo la End
サンボマスター
sumika
マカロニえんぴつ
マルシィ
ME:I
モーニング娘。’24
ほか
▼9月23日（月・振）
THE YELLOW MONKEY
Creepy Nuts
ももいろクローバーZ
ヤバイTシャツ屋さん
緑黄色社会
ほか