野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』の茨城・ひたちなか公演(9月14・15、21〜23日 国営ひたち海浜公園公演)の出演アーティスト第1弾32組が日別に発表された。今年の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は、8月3・4、10〜12日)に千葉市蘇我スポーツ公園と、9月に5年ぶりとなる国営ひたち海浜公園の2会場で開催。今回の発表では、ひたちなか5daysの出演アーティスト第1弾が出演日ごとに発表された。チケットの抽選先行販売の受付は、7月2日午後4時まで行われる。

■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演アーティスト▼9月14日(土)いきものがかりクリープハイプgo!go!vanillas東京スカパラダイスオーケストラハルカミライ優里ほか▼9月15日(日)エレファントカシマシTHE ORAL CIGARETTESSUPER BEAVERBE:FIRST04 Limited SazabysMY FIRST STORYMy Hair is Badほか▼9月21日(土)[Alexandros]櫻坂46JO1SHISHAMO10-FEETNovelbrightマキシマム ザ ホルモンほか▼9月22日(日)indigo la EndサンボマスターsumikaマカロニえんぴつマルシィME:Iモーニング娘。’24ほか▼9月23日(月・振)THE YELLOW MONKEYCreepy NutsももいろクローバーZヤバイTシャツ屋さん緑黄色社会ほか