東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、情報戦略テク、ウルフハンドがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、情報戦略テク、ウルフハンドがS高

24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数325、値下がり銘柄数220と、値上がりが優勢だった。



個別では情報戦略テクノロジー<155A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、サンバイオ<4592>など7銘柄がストップ高。学びエイド<184A>は一時ストップ高と値を飛ばした。レジル<176A>、インテグループ<192A>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>、Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ<3474>、メディア工房<3815>など20銘柄は年初来高値を更新。ＡＨＣグループ<7083>、クリングルファーマ<4884>、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオリプス<4894>がストップ安。イシン<143A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ライスカレー<195A>、ステムリム<4599>、ＰＯＰＥＲ<5134>など7銘柄は年初来安値を更新。エヌ・ピー・シー<6255>、レナサイエンス<4889>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、イタミアート<168A>、笑美面<9237>は値下がり率上位に売られた。



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