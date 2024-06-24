豪雨災害にさまざまな措置 中国貴州省
22日、貴州省遵義市余慶県の住宅地から住民を避難させる消防隊員。（貴陽＝新華社配信/賀春雨）
【新華社貴陽6月24日】中国貴州省では多くの地域が連日の豪雨に見舞われたことを受け、道路復旧や緊急避難など住民の生命・財産の安全を確保するさまざまな取り組みが続けられている。
22日、貴州省遵義市余慶県の山崩れ現場で土砂を除去する重機。（ドローンから、貴陽＝新華社配信/賀春雨）
22日、貴州省遵義市余慶県の山崩れ現場で、重機を使って行われた土砂や倒木の除去作業。（貴陽＝新華社配信/賀春雨）
22日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黄平県で路上の障害物を撤去する地元幹部と住民。（貴陽＝新華社配信/梁文）
22日、貴州省安順市で、水害により孤立した住民を避難させる救助隊員。（貴陽＝新華社配信/）
22日、貴州省安順市でマンホールの状態を確認する作業員。（貴陽＝新華社配信/盧維）
22日、高速鉄道の線路そばで岩を確認する職員。（貴陽＝新華社配信/呉吉斌）
22日、ドローンを使って高速鉄道の線路を点検する職員。（貴陽＝新華社配信/呉吉斌）
22日、水文観測所で水位を測定する貴州省安順市水文水資源局の職員。（貴陽＝新華社配信/陳熙）
22日、水文観測所で水位を確認する貴州省安順市水文水資源局の職員。（貴陽＝新華社配信/陳熙）