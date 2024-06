ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE：UNTOLD」のコンセプトシネマを公開

ENHYPENが2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」の叙事を拡張した短編映画を通じて、アクション・感性・ビジュアルの三つの要素をすべて揃えたという好評を得た。ENHYPENは6月23日0時、HYBE LABELS YouTubeチャンネルを通じて2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」コンセプトシネマ「UNTOLD Concept Cinema」を公開した。

コンセプトシネマはアルバムの叙事を土台に製作された。所属レーベルのBELIFT LABによると、「ROMANCE : UNTOLD」は互いに正反対の世界に属する「君」と愛を分かち合う少年のストーリーを描く。少年は「君」との出会いに不慣れで幼稚な嫉妬心で不本意な感情を表わすが、それでも少年にとって「君」は僕をより良い人にしてくれる特別な存在。ただ「君」さえ許すなら少年は愛を守り抜こうとする。このような少年の話を貫くメッセージは「Only if you say yes(許諾)」だ。脚本と監督を担当したイ・チュンヒョンは、アルバムに盛り込まれたメッセージにヴァンパイアストーリーをつけて脚色し、監督の強みであるノワールコードをつけて、K-POPではあまり見られない短編映画の形で、「ENHYPEN」のコンセプトシネマを完成させた。コンセプトシネマはヴァンパイアとして生きているENHYPENが自分たちを守ってくれた唯一の人間である「クロエ」と共にするために危険な状況にも突進するストーリーだ。「クロエ」のもとに行く過程で生じた銃撃アクションは、ブロックバスター映画を見るような生々しさを抱かせる。反面、「クロエ」と歌を作る平和な場面では暖かい感性が感じられる。このすべての場面を卓越した表現力で見せたENHYPENのビジュアルは没入度を倍増させる。ENHYPENはコンセプトシネマ公開に先立ち、22日に団体観覧イベント(UNTOLD Concept Cinema Premier Event)を開き、ファンと会った。イ・チュンヒョン監督はこの日行われた座談会で「ENHYPENはアルバムの叙事やコンセプトが明確だった。これを活用して映像を構想した」として「メンバーたちが本能的に素敵に動く方法を分かっていて、撮影現場でNGがほとんど出なくて驚いた」と明らかにした。ENHYPENは「コンセプトシネマはもちろん、今回のアルバムのカムバックのために色々な試みをした。今回は『もう一つのターニングポイントを作ろう』という覚悟で準備したアルバムだ。コンセプトシネマストーリーにアルバムと関連したものが多いので期待してほしい」と伝えた。ENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」は7月12日午後1時、全世界で同時発売される。