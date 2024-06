パリ五輪に向けた陸上の米国代表選考会が、2024年6月23日(現地時間22日)に行われた。

SNSでは、男子100メートルの予選に出場した短距離走のノア・ライルズ選手の「お守り」に注目が集まっている。

脇からカードを取り出して...

ライルズ選手は23年にハンガリー・ブダペストで行われた世界陸上の100mおよび200m、4×100mリレーで金メダルを獲得し、ウサイン・ボルト選手以来の三冠達成を果たした。100mでは、23年の今季世界最高記録を更新している。

アニメ好きとしても知られており、大会ではたびたび鳥山明氏の代表作『ドラゴンボール』の主人公・孫悟空の必殺技、「かめはめ波」を披露している。

注目を集めているのは、23日に行われた五輪選考会の100m予選のスタート直前にライルズ選手が取り出したある1枚のカードだ。

中継カメラがライルズ選手のもとに近づくと、ライルズ選手は左脇に手をやり、白いユニフォームの脇から一1枚のカードを取り出した。人差し指と中指でカードを挟むと、こめかみをカードでトントンと叩き、カメラにカードを見せた。ライルズ選手が手にしていたのは、日本でもおなじみの遊戯王カード、「青眼の白龍(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン)」だった。

カードを見せつけ舌を出しドヤ顔を見せるパフォーマンスを披露すると、再びカードを左脇に戻してレースに臨んだ。安定した走りで1位となったライルズ選手は、レース後のインタビューでもインタビュアーにカードを自慢した。

「This is Yu-Gi-Oh!」と猛アピール

女性インタビュアーが「First of all, the card that you pulled out, where'd you put it? Did you race with that card?(まずは、あなたが取り出したカードはどこにしまったのですか? カードを持ったままレースに出たの?)」とすると、ライルズ選手は「I did. I raced with it on the side.(そうだよ。脇に入れてレースに出たんだ)」と「青眼の白龍」とともにレースを走り切ったことを認めた。インタビュアーは笑いながら「That's crazy(クレイジーだ)」とした。

ライルズ選手は「It just stuck to my body. You talking about this card right here? This is Yu-Gi-Oh!, Blue eyes, White dragon.(僕の体にくっついてきたんだよ。このカードのこと? これは遊☆戯☆王、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンさ)」とカードを猛アピールした。

カードを知らなかったといい肩をすくめたインタビュアーに、「Oh, you don't know? She's not hip y'all. For the ones who know, you know.(ええ、知らないの? トレンドを知らないね。知ってるヤツは知ってるよ)」とした。

米3大ネットワーク、NBCのスポーツ報道用Xアカウント「NBC Sports」も「Noah Lyles really pulled out a Yu-Gi-Oh! card for his 100m intro.(ノア・ライルズが100m走の登場シーンで本当に遊戯王カードを引っ張り出してきた)」と泣き笑いの絵文字を添えて伝えている。

「青眼の白龍」といえば、原作の『遊☆戯☆王』では作中に4枚しか存在しない強力なカードであり、主人公のライバル・海馬瀬人の切り札としても知られている。カードゲーム版でも最大の攻撃力を持つモンスターであり、高い人気を誇る。そんな「青眼の白龍」を連れて見事1位でゴールしたライルズ選手の姿に、面白がりつつご利益を感じる人が多いようだ。

「ブルーアイズの効果が発動してる」

「かっこいい人はかっこいいカード持ってるんやな」

「海馬コーポレーション最強の男wwwwwwww」