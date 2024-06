X JAPANのYOSHIKIさんが2024年6月23日にインスタグラムで、「寝ずに働いている」ことを明かした。ファンからは心配の声が寄せられている。

「自分を追い込みすぎるので、心配です」

YOSHIKIさんは4月に過労で倒れ入院。5月10日に自身のXで仕事復帰を発表したばかりだ。Xによると、「極度の疲労とストレスによる『全身倦怠感と睡眠障害』と診断されました」という。

YOSHIKIさんはインスタグラムで、ピアノが複数台置かれたスタジオと思われる場所で、倒れ込んでいる写真を公開。英語で「Not dead yet, I'm working, not sleeping(まだ死んでいない、寝ずに働いている)」と投稿した。

続けて「I'm honored to have received so many offers, but I feel like I'll end up in hospital again, I'll keep trying though.(たくさんのオファーをいただいて光栄ですが、また入院してしまうような気がします。頑張ります)」とコメントした。

YOSHIKIさんの様子に、「無理しちゃダメですよ!!」「いちばん大切なのはYoshikiさんご自身の身体です。だからほんとに休んでください」「もっとお大事にしてください。あなたは自分を追い込みすぎるので、心配です」など、心配の声が寄せられた。