バンダイが展開するガシャポンに「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ミニチュアあそーとこれくしょん」が登場!

2000年代に人気を博したキッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』のガシャポンに初めて展開されます☆

バンダイ ガシャポン「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ミニチュアあそーとこれくしょん」

価格:1回300円(税込)

発売⽇:2024年6⽉第5週から順次発売予定

対象年齢:15才以上

種類数:全5種(ミニ筐体チャーム、カードホルダー風チャーム A、カードホルダー風チャーム B、ミニミラー A、ミニミラー B)

販売店舗: 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

2004年にアミューズメント施設に登場し「ラブベリ」の愛称で当時の小学生女児たちを中心に爆発的な人気を博した『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の筐体やカードをデザインした「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ミニチュアあそーとこれくしょん」が、バンダイが展開する「ガシャポン」に初登場します!

展開されるミニチュアマスコットは、筐体やカードホルダーをラインナップした「あそーと」仕様。

ミニ筐体チャームやカードホルダー風チャームなど、全5種類がラインナップされます☆

ミニ筐体チャーム

サイズ:全高約60mm

当時の筐体を全高約60ミリのミニチュアにした「ミニ筐体チャーム」

ボールチェーン付きなので、飾って楽しむことも持ち歩くこともできます☆

カードホルダー風チャーム A

サイズ:全高約37mm

カードの収録イメージも再現し、開くと中を見ることができる「カードホルダー風チャーム」

おしゃれな私服スタイルの「ラブ」と「ベリー」がプリントされています。

カードホルダー風チャーム B

サイズ:全高約37mm

カードをコレクションしていた思い出がよみがえる「カードホルダー風チャーム」

手をつなぎながらポーズを決める「ラブ」と「ベリー」がかわいい☆

ミニミラー A

サイズ:全高約50mm

持ち運びに便利で実用的な「ミニミラー A」

当時のカードのデザインが、そのままミラーとして展開されます。

ミニミラー B

サイズ:全高約50mm

ドレスアップカード”ピタTガール”をプリントした「ミニミラーB」

ピンクのミラーにマッチした、かわいいデザインが使用されています。

一世を風靡したおしゃれを楽しむゲーム「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」のかわいくて懐かしいチャーム&ミニミラー。

バンダイのガシャポン「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ミニチュアあそーとこれくしょん」は、2024年6月第5週より、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズにて、順次展開予定です。

