YGエンターテインメントの7人組新人ガールズグループ・BABYMONSTER(ベイビーモンスター)が、新曲「FOREVER」(7月1日配信リリース)でのカムバックを1週間後に控えた24日、メンバー別のポスターを公開した。YGは公式ブログに個人ビジュアルフォト7種を投稿。メンバーは都会の夜景の下、圧倒的なモデルオーラを発散。メンバーそれぞれの個性が盛り込まれたビジュアルとなっている。

ポスターには英語のフレーズも記されている。「Baby it was all a dream/You thought I was yours」「Like I’m gonna live/Like I’m gonna live forever」「I’ll fulfill my fantasy/And you can watch and see」――この3種類のフレーズはファンのさまざまな考察を誘い、期待感を高めている。「FOREVER」は7月1日午前0時に配信リリース。YG代表プロデューサーチームのCHOICEを筆頭に、MASTA WU、BLVSHらが制作参加し、「YG印のサマーソングになるだろう」と予告している。