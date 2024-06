米歌手テイラー・スウィフト(34)の英ロンドン公演で23日、恋人で米プロフットボールNFLのチーフスTE、トラビス・ケルシー(34)がステージにサプライズ登場した。

昨夏からスウィフトと交際しているケルシーは、これまで何度かVIP席で踊ったり、歌ったりしながら鑑賞する姿は目撃されていたが、ステージに登場したのはこれが初めて。ダンサーの1人として、黒のタキシードとシルクハットを身に着けたケルシーが、ステージ上でスウィフトを抱きかかえるパフォーマンスも披露し、8万人の観客から悲鳴が上がった。

スウィフトの世界ツアー「ジ・エラズ・ツアー」のロンドン公演は、21日の初日は英王室のウィリアム皇太子がジョージ王子とルイ王女とともに鑑賞。バックステージで、スウィフトとケルシーが皇太子一家と自撮りした豪華な集合写真が公開され、ファンを歓喜させた。そして、翌日の公演では、VIP席で俳優トム・クルーズらハリウッドセレブとともに踊りながらパフォーマンスを楽しむケルシーの姿があった。

そして迎えた3日目、ケルシーは新アルバム「The Tortured Poets Department」をリリースした後に、セットリストに加わった楽曲「I Can Do It With a Broken Heart」のパートで、ダンサーの1人としてステージに姿を見せた。

スウィフトのドレスを脱がせ、その下の白いツーピースセットを披露する衣装替えの演出に参加し、スウィフトの顔を扇子であおいだり、メーク直しをする寸劇まで披露した。堂々とした演技に、ファンから恋人、そしてついにステージにまで登場するドリームを手にしたと話題になっている。

3夜連続で公演を楽しんだケルシーは、終了後にスウィフトと手をつないで会場を去る姿もキャッチされ、2人は夜の街に繰り出し、ケルシーのステージデビューをお祝いしたものと見られる。(ロサンゼルス=千歳香奈子)