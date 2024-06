【RTA in Japan Summer 2024】開催期間:8月9日~8月15日会場:note place

8月9日より15日にかけて開催予定のRTAイベント「RTA in Japan Summer 2024」の採用タイトルが発表された。

「RTA in Japan Summer 2024」は、今回初の7日間にわたって開催を予定している大型のRTAイベント。開催に向けた準備が進められており、6月23日に採用ゲームタイトル一覧が公開された。

公開されたリストは急遽変更となった場合のバックアップタイトルを含めたタイトル一覧が確認できる。多くの作品のRTAが実施される予定となっており、「マリオカートDS」や「カービィのエアライド」、「みんなで空気読み。3」などバラエティに富んだラインナップとなっている。またウォーキングシミュレーター「8番出口」は、シングルエリミネーショントーナメントとして8人の走者が競う形でのRTAが実施される。

(C) 2024 RTA in Japan All rights reserved.