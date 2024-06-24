『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』第1弾出演アーティスト32組を発表
■チケット第1次抽選先行もスタート！
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の第1弾出演アーティスト、および出演日が発表された。あわせて、チケット第1次抽選先行もスタートした。
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は、2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。 2022年から開催地を千葉・蘇我スポーツ公園へと移して開催してきたが、2024年は25周年を迎えることを記念し、蘇我に加えて茨城・ひたちなかでも『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』を開催する。
ひたちなかは、GRASS STAGE1ステージでの開催となるが、ステージサイズやスペックは、2019年開催時と同じスケール。あの大草原を埋め尽くした、熱狂の祝祭空間が帰ってくる。
8月に蘇我、9月にひたちなかで合計10日間の開催となる『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』に、期待が高まる。
詳細は、公式サイトをチェックしよう。
イベント情報
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』
09/14（土）茨城・国営ひたち海浜公園
09/15（日）茨城・国営ひたち海浜公園
09/21（土）茨城・国営ひたち海浜公園
09/22（日・祝）茨城・国営ひたち海浜公園
09/23（月・振休）茨城・国営ひたち海浜公園
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』公式サイト
https://hitachinaka-rijfes.jp/