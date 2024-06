2024年7月8日に開場60年を迎える「富士急ハイランド」が、アニバーサリー記念プロジェクトを実施!

第1弾の開業60周年オープニングイベントとして、「総額600万円山分けトレジャーハント」や「富士急のりものテラスオープン」「来園者にオリジナルユニフォームシャツ配布」などのお楽しみ企画が続々スタートします☆

富士急ハイランド「開業60周年記念プロジェクト」第1弾

前身である「富士ラマパーク」が1964年7月8日に開場してから、2024年7月8日(月)で開場60年を迎える、入園無料の「富士急ハイランド」

「富士ラマパーク」は、先んじて開業していた「富士五湖国際スケートセンター」に、200分の1サイズの富士山を再現したハイランド富士、サイエンスホール、わんぱく広場、イベントホール、ゴーカートやボウリングなど幅広い世代が楽しめるエンターテインメント要素と、宿泊施設(ハイランドホステル)が加わり、富士山について学び、楽しむレジャーランドとして現在の富士急ハイランドの前身としてオープンしました。

今回、この1年間を「開業60周年アニバーサリーイヤー」として、「富士急ハイランド」の60年の歴史をともに作り・育ててきた、来場者・社会・地域の人たちに感謝を込めた「富士急60th記念プロジェクト」が始動!

様々なイベントやサービス、キャンペーンの第1弾として、開業記念日にあたる7月8日を中心に、総額600万円のトレジャーハント、歴代ジェットコースターの展示、オリジナルユニフォームシャツプレゼントなど盛りだくさんの開業60周年オープニングイベントが実施されます☆

また、納涼花火大会のドローンショーコラボや、60日間アトラクションが乗り放題になる「夏休み∞(むげんだい)フリーパス」や富士急のスタッフがフルアテンドする「VIPツアー」チケットが登場するなど、「富士急60th記念プロジェクト」は夏休み期間も継続。

さらに、60周年をお祝いするための「高飛車」の車両装飾、2023年に営業を開始した「ZOKKON」ではSNS映え間違いなしの「ミスト演出」が行われるほか、スタッフの制服も新しいデザインに刷新されます☆

富士急のりものテラス 除幕式

開催日時:2024年7月6日(土)

開催時間:11:00〜※15分程度

会場:ZOKKON前特設広場

富士急ハイランドの歴史を語る上では欠かせないのが歴代のギネス級ジェットコースター!

富士急ハイランドの代名詞とも言える、歴代のジェットコースターの車両実物が屋外展示されます。

アトラクション紹介のパネルと共に、その歴史を楽しむことが出来る企画です。

のりものテラス除幕記念 抽選会

参加料:無料

日時:2024年7月6日(土)

開催時間:11:15頃から ※除幕式終了後から開始

会場:ZOKKON前特設広場

のりものテラス除幕式が終了後に、抽選会を実施。

ゲスト参加型のスペシャル企画です。

富士急トレジャーハント

参加料:無料

日時:2024年7月6日(土)〜7月8日(月)

開催時間:

・9:00〜たから探索開始

・14:30〜たから抽選発表

会場:園内特設ステージ

園内に隠されたたからを見つけて豪華景品をもらえる、トレジャーハントを3日間限定で開催!

高級家電製品や山梨県産のフルーツ、ブランド米など豪華賞品がもらえます。

DJハイランダー&富士急歴史〇×クイズ

参加料:無料

日時:2024年7月6日(土)〜7月8日(月)

開催時間:14:00〜

会場:園内特設ステージ

富士急ハイランドにより詳しくなる〇×クイズを実施。

会場全体が盛り上がること間違いなしの企画です☆

七夕に願いを!229km遠距離恋愛応援企画「七夕でタナボタ」

日時:2024年7月7日(日)

受付時間:8:30〜11:00

受付方法:居住地の分かる身分証を持参

受付場所:ショップフジヤマ内 特設受付

住んでいる場所が、直線距離で229km離れている遠距離カップルを応援する企画です!

7月7日(日)のフリーパスがプレゼントされます。

さらにその中から抽選で1組に特別VIPツアーのプレゼントも☆

7月8日(月)限定!オリジナルユニフォームシャツプレゼント

日時:2024年7月8日(月)

開催時間:開園時間〜

会場:各入園口

開業日当日である7月8日(月)限定で、来園者先着2,000名に「60周年オリジナルユニフォームシャツ」をプレゼント!

来園者と富士急ハイランドのスタッフが同じ衣装を身にまとい、今までにない一体感で開業記念日を盛り上げるスペシャルデーとなっています。

※配布方法、レギュレーション等は、公式サイトを確認ください

※オリジナルユニフォームシャツの販売はありません

※サイズの選択はできません

ドローンショー&打ち上げ花火

観覧:無料

日時:2024年8月10日(土)〜8月15日(木)

開催時間:20:30〜20:45※予定

※強風・雨天中止

開業60周年を記念して、毎年恒例の納涼花火大会は、富士急ハイランドとして初めて、ドローンショーとコラボ。

500機のドローンによる迫力のドローンショーと花火の演出、ここに開業60周年を記念して製作したオリジナル楽曲が組み合わさる、まさに「特別な夜」を体験できます☆

※詳細は後日発表

期間限定チケット

開業60周年記念プロジェクトと共に楽しめる期間限定チケットも続々登場。

最大60日間利用できるフリーパスや6機種に優先乗車ができるVIPツアーなどが用意されます。

夏休み∞(むげんだい)フリーパス(60日間期間利用フリーパス)

料金:大人9,800円、中高生9,100円、小学生6,300円、幼児・シニア3,600円

販売期間:2024年7月6日(土)〜2024年9月3日(火)

利用期間:購入日を含む60日間

60日間アトラクションが乗り放題になる「夏休み∞(むげんだい)フリーパス」が登場!

夏休みに何度も「富士急ハイランド」へおでかけ予定の方におすすめの期間限定チケットです。

VIPツアー

料金:1組6万円(1組最大4名まで)

購入方法:富士急ハイランド公式アプリより購入

実施日:2024年7月6日〜2024年11月30日の毎週土曜日(受付締め切りは実施日の5日前まで)

内容:フリーパス付き/6機種優先乗車/フリードリンクサービス

富士急ハイランドスタッフが希望の6機種を案内し、優先乗車ができるセレブツアーです。

並ぶ時間を短縮できる上に、フリードリンクサービスも付いて来ます。

みんながZOKKON高飛車にやりすぎてもええじゃないか

料金:1組60万円(1組最大4名様まで)

購入方法:富士急ハイランド公式アプリより購入

実施日:2024年7月16日〜2024年11月30日の「6」のつく日(受付締め切りは実施日の5日前まで)

内容:オフィシャルホテル宿泊/フリーパス付き/人力車で園内を移動/食べ放題/希望アトラクション優先乗車/乗車中の動画撮影

オフィシャルホテルに宿泊、人力車で園内を移動、アトラクション優先乗車・食べ放題・乗車動画撮影ありの富士急ハイランドを楽しみつくす超豪華なツアーです!

優越感がたまらない、特別な一日を過ごせます。

「富士ラマパーク」について

「富士急ハイランド」の前身である「富士ラマパーク」は1964年7月8日に開業。

先に開業していた富士五湖国際スケートセンター(1961年)に、ボウリング場、ゴーカート、遊戯コーナーなどが加わることで着々と施設が拡充され、実物の富士山の200分の1のハイランド富士と、その内部のサイエンスホール、日本岩庭園、こどもの国、野外ステージ、花壇などが整備され、遊戯施設とスケートセンターが一体となった「富士急ハイランド」の姿はこの時に始まったと言えます。

「富士ラマパーク」の目玉であったミニ富士山は、「せっかく観光客が富士山を訪れても、天候によって見られないこともあるため、たとえ実物を見られなくても富士山を感じ、親しみを持って頂けるように」という想いから作られたもので、長年富士急ハイランドのシンボルとして親しまれました。

その後も、様々な施設の増強を行い、中央自動車道の開通(1969年)と同時に富士急ハイランドはグランドオープンを迎え、すべての来場者が富士山の魅力を体感できる、唯一無二のアミューズメントパークとして現在に至ります。

お得なキャンペーンやチケット、楽しい企画が盛りだくさんの「富士急ハイランド」のアニバーサリープロジェクト。

2024年7月6日(土)から始まる、「富士急ハイランド開業60周年記念プロジェクト」第1弾の紹介でした☆

