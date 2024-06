2024年7月20日(土)・21日(日)に横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場にて開催される『MURO FESTIVAL 2024』のタイムテーブルが発表された。

DAY1はグッドモーニングアメリカ、DAY2はSaucy Dogがトリを務める。なお、2組ともムロフェスへの出演は5年ぶりとなっている。

併せて、ステージマップも発表されている。

『MURO FESTIVAL 2024』DAY2 タイムテーブル

ステージマップ

出演アーティスト

7月20日(土)

Ivy to Fraudulent Game / 藍坊主 / AJISAI / Atomic Skipper / ABSTRACT MASH / 炙りなタウン / ammo / Arakezuri / アルカラ / UNFAIR RULE / INKYMAP / 打首獄門同好会 / ENTH / Organic Call / OCEANS / the奥歯’s / KAKASHI / KALMA / グッドモーニングアメリカ / climbgrow / 心愛 -KOKONA- / Cö shu Nie / kobore / 39degrees / SideChest / SAKANAMON / the quiet room / Sunny Girl / the shes gone / SHE'll SLEEP / cinema staff / ジュウ / 終活クラブ / シンガーズハイ / 四星球 / 超能力戦士ドリアン / 虎の子ラミー

Northern19 / パーカーズ / 灰色ロジック / Hakubi / 板歯目 / ヒトリエ / Hyuga / ビレッジマンズストア / FOMARE / プッシュプルポット / Blue Mash / bokula. / MARSBERG SUBWAY SYSTEM / Maki / MAGIC OF LiFE / 街人 / メメタァ / MOSHIMO / ユタ州 / ラックライフ / LACCO TOWER / Rhythmic Toy World / 我儘ラキア / 忘れらんねえよ



7月21日(日)

Arakezuri / アルステイク / Enfants / 稲村太佑(アルカラ) / Wienners / Age Factory / Apes / カネヨリマサル / GOOD ON THE REEL / コールスロー / KOTORI / 古墳シスターズ / kobore / Conton Candy / Saucy Dog / The Cheserasera / Suspended 4th / the paddles / THE FOREVER YOUNG / THE BOYS&GIRLS / さよならポエジー / 35.7 / chef's / JIGDRESS / 時速36km / SIX LOUNGE / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / SpecialThanks / 3markets[ ]

それでも世界が続くなら / w.o.d. / ちゃくら / 鉄風東京 / TETORA / TRACK15 / ねぐせ。 / バウンダリー / PassCode / バックドロップシンデレラ / HERO COMPLEX / Hwyl / FINLANDS / Brown Basket / BRADIO / BLUE ENCOUNT / Haze / ペルシカリア / POT / ミニマムジーク / moon drop / 村上想楽 / ヤングオオハラ / yutori / yonige / Re:name / ルサンチマン / レイラ / LEGO BIG MORL / rem time rem time / ロマンス&バカンス / LONGMAN



なお、チケットは現在イープラスにて販売中。