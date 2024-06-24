Í×·Ù²ü¡ÄÅìËÌ¤â¡ÖÇß±«Æþ¤ê¡×¡¡º£Ç¯°ìÈÖ¤Î·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤â
¡¡23Æü¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£23Æü¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£È¢º¬¤Ë´Ñ¸÷µÒ¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¤ò¸«¤Ë¡×
¡¡23Æü¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£Ê¡²¬¤Ç¤Ï¡¢³¹¤¬Çò¤¯¤«¤¹¤à¤Û¤É¤ÎÂç±«¤Ë¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤â·ã¤·¤¤Âç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Ê¡°æ»Ô¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Î±«ÎÌ¤¬47.5¥ß¥ê¤È¡¢6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å°ìÈÖ¤Î·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï23Æü¡¢ÅìËÌ¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê10ÆüÁ°¸åÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡21Æü¡¢Åý·×»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤ËÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿´ØÅì¹Ã¿®¡£È¢º¬¤Ç¤Ï¡¢¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¡×¤ò¸«¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¤ò¸«¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇß±«¤ÎÂåÉ½¤¹¤ë²Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤ç¤¦±«¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤¸¤µ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¼ÖÁë¤«¤é¤â¡¢¤¢¤¸¤µ¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£±âÈþÃÏÊý¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡°ìÊý¡¢23Æü¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤·¤¿±âÈþÃÏÊý¡£º£Ç¯2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿±âÈþ¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢°ìÂÁá¤¤²Æ¤ÎË¬¤ì¤Ë¡¢¡Ö³¤¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯½ë¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â9ÆüÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢6ÆüÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¤Ï¡¢Çß±«¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÊ¿Ç¯¤Î¤ª¤è¤½3.5ÇÜ¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2024Ç¯6·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¢£È¢º¬¤Ë´Ñ¸÷µÒ¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¤ò¸«¤Ë¡×
¡¡23Æü¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£Ê¡²¬¤Ç¤Ï¡¢³¹¤¬Çò¤¯¤«¤¹¤à¤Û¤É¤ÎÂç±«¤Ë¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤â·ã¤·¤¤Âç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Ê¡°æ»Ô¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Î±«ÎÌ¤¬47.5¥ß¥ê¤È¡¢6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å°ìÈÖ¤Î·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï23Æü¡¢ÅìËÌ¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê10ÆüÁ°¸åÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¤ò¸«¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇß±«¤ÎÂåÉ½¤¹¤ë²Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤ç¤¦±«¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤¸¤µ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¼ÖÁë¤«¤é¤â¡¢¤¢¤¸¤µ¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£±âÈþÃÏÊý¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡°ìÊý¡¢23Æü¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤·¤¿±âÈþÃÏÊý¡£º£Ç¯2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿±âÈþ¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢°ìÂÁá¤¤²Æ¤ÎË¬¤ì¤Ë¡¢¡Ö³¤¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯½ë¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â9ÆüÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢6ÆüÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¤Ï¡¢Çß±«¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÊ¿Ç¯¤Î¤ª¤è¤½3.5ÇÜ¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2024Ç¯6·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë