´ØÅì¤Ëº£Ç¯½é¤ÎÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¼Á¤Ê´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡½µÈ¾¤Ð¤ÏÂç±«·Ù²ü
¤¤Î¤¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÅìËÌ¤â¤Ä¤¤¤ËÇß±«Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÆîÉô¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê11ÆüÃÙ¤¯¡¢ÅìËÌËÌÉô¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê8ÆüÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÇß±«¤Î¤Ê¤¤ËÌ³¤Æ»¤ò½ü¤¯¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÄ¹±«¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¤ç¤¦24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ØÅì¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤è¤¯À²¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú24Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
Á°¶¶¡¡¡¡¡¡¡¡37¡î¡¡º£Ç¯Á´¹ñºÇ¹â
·§Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë36¡î¡¡º£Ç¯ºÇ¹â
ÅÚ±º¡Ê°ñ¾ë¡Ë35¡î¡¡º£Ç¯½é¤ÎÌÔ½ëÆü
Åìµþ¡¡¡¡¡¡¡¡33¡î¡¡º£Ç¯ºÇ¹â
²£ÉÍ¡¡¡¡¡¡¡¡33¡î¡¡º£Ç¯ºÇ¹â
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï·²ÇÏ¤ÎÁ°¶¶¤Ç¤Ï37¡î¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¸½ºß¤ÇºÇ¹âµ¤²¹33.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎýÇÏ¤äÈ¬²¦»Ò¤Ê¤ÉÅÔÆâ¤Ç¤âÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯¤Î´ØÅì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¼¾ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦24Æü¡Ê·î¡Ë¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤ÏËÜ½£¤Çº£Ç¯½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïµ¤²¹¤Î¤Û¤«¤Ë¼¾ÅÙ¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÇ®¤ò·×»»¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±ÅÙ¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦24Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÇß±«»þ´ü¤ÎÀ²¤ì´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ë¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂÎ¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤òÊü½Ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ±¿Æ°¤ÏÃæ»ß¤·¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢½ë¤µ¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ñ¾ë¸©
¼¯»ùÅç¸©¡Ê±âÈþÃÏÊý¤ò´Þ¤à¡Ë
È¬½Å»³ÃÏÊý¡Ê²Æì¸©¡Ë¢£¶å½£¤Ï°ú¤Â³¤Âç±«¤Ë·Ù²ü¡¡25¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÇß±«¤¬¾®µÙ»ß¤â¡Ä
°ìÊý¤Ç¶å½£¤Ç¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤äµÜºê¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦24Æü¡Ê·î¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢26Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤ÏºÆ¤ÓÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËºÆ¤ÓÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢À²¤ì¤ë¤ÈÌÔ½ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤ÊÇß±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£