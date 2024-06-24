¥ï¥ó¥×¥é¤¬£³ÆüÂ³¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥«¥¸¥å¥¢¥ë³¤ÍÎËÁ¸±ëý£Ò£Ð£Ç¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¡¡¥ï¥ó¥Àー¥×¥é¥Í¥Ã¥È<4199.T>¤¬£³ÆüÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥«¥¸¥å¥¢¥ë³¤ÍÎËÁ¸±ëý£Ò£Ð£Ç¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡×¤Î¹ñÆâ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥²ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢Ì¤³«¤ÎÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãµ¸¡Ââ¤ÎÂâÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÁÀâ¤Î¤ªÊõ¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë³¤ÍÎËÁ¸±ëý£Ò£Ð£Ç¡£¤Ê¤ª¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÍ§¤À¤Á¤òÍ¶¤Ã¤Æ¹ë²ÚÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¥ê¥êー¥¹µÇ°¡ÖÍ§¤À¤Á¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±¥²ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢Ì¤³«¤ÎÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãµ¸¡Ââ¤ÎÂâÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÁÀâ¤Î¤ªÊõ¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë³¤ÍÎËÁ¸±ëý£Ò£Ð£Ç¡£¤Ê¤ª¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÍ§¤À¤Á¤òÍ¶¤Ã¤Æ¹ë²ÚÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¥ê¥êー¥¹µÇ°¡ÖÍ§¤À¤Á¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS