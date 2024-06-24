¥«¥É¥«¥ï¤¬£µÆü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â½ä¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á<9468.T>¤¬£µÆü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿Íî¡££²£²Æü¡¢¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò½ä¤ê¡¢°ìÉôÊóÆ»µ¡´Ø¤¬ÈÈ¿Í¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÈÈºá¼Ô¤òÍø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Äº£¸å¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤ÊóÆ»¤ò¹Ô¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â»³²Çå½þ¤ò´Þ¤á¤¿Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò½ä¤ëÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Çä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS