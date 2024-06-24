´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç±«Â³¤¯¡Ä·Ù²ü¤ò
24Æü¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤ÏÇß±«¤ÎÀ²¤ì´Ö¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢33ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¤Î»Ô¸¶»Ôµíµ×¤ä¡¢·²ÇÏ¤Î¶ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢36ÅÙ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ñ¾ë¸©¤Ë¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäË¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢³èÈ¯¤ÊÇß±«Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤ÎÃë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë150¥ß¥ê¤ÎÂç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£