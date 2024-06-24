KEYTALK¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥Ù¡¼¥¹¼óÆ£µÁ¾¡¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ï£³¿ÍÂÎÀ©¤Ç
4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKEYTALK¡×¤Ï24Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥Ù¡¼¥¹¼óÆ£µÁ¾¡¡Ê35¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢µÙÍÜ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¡¢¾®ÌîÉðÀµ(Gt)¡¦»ûÃæÍ§¾(Gt.¡¿Vo)¡¦È¬ÌÚÍ¥¼ù(Dr)¤Î3Ì¾¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢3¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖKEYTALK Acoustic Tour 2024¡×µÚ¤Ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö3¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
KEYTALK¤Ï09Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢15Ç¯¡¢23Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£