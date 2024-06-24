Microsoft¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼³¤ÃæÀßÃÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤Ø - ¸Î¾ãÎ¨ÂçÉýÄã¸º¤Î¥«¥®¤ÏÉÔ³èÀ¥¬¥¹
ÊÆMicrosoft¤¬¼Â¸³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¤ÃæÀßÃÖ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖProject Natick¡×¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íº£¸å¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Æ¥Ã¥¯·ÏÇÞÂÎ¤Î¡ÖData Center Dynamics¡×¤¬Microsoft¤ÎÃÌÏÃ¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Microsoft¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼³¤ÃæÀßÃÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤Ø¡¡²èÁü¤Ï2020Ç¯·ÇºÜ¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤«¤é
Project Natick¤Ï¡¢2013Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³¤ÃæÀßÃÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï³¤Ãæ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖNorthern Isles¡×¤òÃÏ¾å¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Î¾ãÎ¨¤¬Î¦¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼µ¡´ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ8Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÌ©Éõ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔ³èÀ¥¬¥¹¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸Î¾ãÎ¨¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈMicrosoft¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Microsoft¤ÏData Center Dynamics¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¿åÃæ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Project Natick ¤ò¸¦µæ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢±ÕÂÎ¿»ÄÒ¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿®ÍêÀ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄ´ºº¡¢¥Æ¥¹¥È¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Microsoft¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼³¤ÃæÀßÃÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤Ø¡¡²èÁü¤Ï2020Ç¯·ÇºÜ¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤«¤é
Project Natick¤Ï¡¢2013Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³¤ÃæÀßÃÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï³¤Ãæ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖNorthern Isles¡×¤òÃÏ¾å¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Î¾ãÎ¨¤¬Î¦¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼µ¡´ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ8Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÌ©Éõ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔ³èÀ¥¬¥¹¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸Î¾ãÎ¨¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈMicrosoft¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Microsoft¤ÏData Center Dynamics¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¿åÃæ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Project Natick ¤ò¸¦µæ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢±ÕÂÎ¿»ÄÒ¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿®ÍêÀ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄ´ºº¡¢¥Æ¥¹¥È¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£