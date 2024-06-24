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M1: Lightning
M2: DeeDooDah
M3: ÒØè¸Íå
M4: Photogenic
M5: S.W.I.N.G
M6: ¸ÉÏµ
M7: Ms.Playlist
M8: Desire¡Ê¿·¶Ê¡Ë
M9: Peek-a-boo
M10: Candy
M11: Dream¡Ê¿·¶Ê¡Ë
M12: Goodbye,lover
M13: I Can¡Çt Touch
M14: AWAKE
M15: That¡Çs What I Like
EN1: Melody
EN2: NEVERLAND(¿·¶Ê)
EN3: Be Alright(¿·¶Ê)
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2025Ç¯1·î18Æü(ÅÚ)
open 15:00 / start 16:00
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2025Ç¯1·î19Æü(Æü)
open 16:30 / start 17:30
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