¡Ö¼¾ÅÙ¤¬¸¶°ø¡×µ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¡ØÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡ÙÍ×Ãí°Õ¡ªÂÐºö¤Ï¡©
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¡ØÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡Ù¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¡Øµ¤²¹¡Ù¤È¡Ø¼¾ÅÙ¡Ù¤Ç¡ª¼¼ÆâÍÑ¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡×¡Ê´Ê°×ÈÇ¡Ë
¢£¡ÈÇ®Ãæ¾É¡ÉÇß±«Æþ¤êÁ°¤Î¹â²¹Â¿¼¾¤ÏÍ×·Ù²ü
¡¡Á´¹ñ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤Ç¤¹¡£ 6·î10Æü¡Á16Æü¤Î1½µ´Ö¤Ç¡¢2485¿Í¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3¡Á4ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ×°ø¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Øµ¤²¹¡Ù¤È¡Ø¼¾ÅÙ¡Ù¤È¡ØíÕ¼Í¡Ê¤Õ¤¯¤·¤ã¡ËÇ®¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ØíÕ¼ÍÇ®¡Ù¤È¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¼õ¤±¤ëÇ®¤äÃÏÌÌ¡¢·úÊª¡¢¿ÍÂÎ¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÇ®¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ×°ø¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¡Øµ¤²¹¡Ù¤¬1¡¢¡Ø¼¾ÅÙ¡Ù¤¬7¡¢¡ØíÕ¼ÍÇ®¡Ù¤¬2¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¡Øµ¤²¹¡Ù¤È¡Ø¼¾ÅÙ¡Ù¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤²¹¤È¼¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¤½¤ì¤Û¤É¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢µ¤²¹¤¬26¡î¤Ç¤â¼¾ÅÙ¤¬85¡ó¤¢¤ì¤ÐÇ®Ãæ¾É¤Î¡Ø·Ù²ü¡ÙÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡6·î17Æü¡¢Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30.5¡î¡¢¼¾ÅÙ75¡ó¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï¸·½Å·Ù²ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î¡Ø¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Ç®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Î´µ¼Ô¤Ï4¿Í¡£
¡ÖÄ«ÎÃ¤·¤¯¤Æ¡¢´À¤â¤«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¶ì¼ê¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡40Âå¤ÎÇ®Ãæ¾É´µ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡·ñÂÕ´¶¡¢²¼Î¡¡¢¤Î¤É¤Î³é¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü16Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹28.7¡î¡¢¼¾ÅÙ86¡ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´À¤¬¤À¤é¤À¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á´À¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿åÊ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Î¤É¤Î³é¤¤¬¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÀÅ©¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÇß±«¤ÎÁ°¤Ç¤â¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤ÈÃ¦¿å¤¬¿Ê¤ß¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Çß±«·¿Ç®Ãæ¾É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤âÇß±«Æþ¤ê¸å¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£Ç®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Î´µ¼Ô¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¡©Çß±«·¿Ç®Ãæ¾É ÂÎ²¹²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¥ï¥±
¡¡µ¤²¹¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡ØÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¡¢´À¤ò¤«¤¯¤È¡¢¤½¤Î´À¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÇ®¤¬¶õµ¤Ãæ¤ËÊü»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´À¤¬¾øÈ¯¤Ç¤¤º¡¢ÂÎ¤ÎÇ®¤¬¶õµ¤Ãæ¤ËÊü»¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¡¢ÂÎÆâ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤êÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤²¹35¡î¤Ç¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤²¹35¡î¡¢¼¾ÅÙ30¡ó¤Ç¤Ï¡¢´À¤¬¾øÈ¯¤·¡¢É½ÌÌ²¹ÅÙ¤Ï40¡î°Ê²¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µ¤²¹35¡î¡¢¼¾ÅÙ70¡ó¤Ç¤Ï¡¢´À¤¬¾øÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢É½ÌÌ²¹ÅÙ¤¬50¡î¶á¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸µ¤²¹¤Ç¤â¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´À¤¬¾øÈ¯¤»¤º¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£´í¸±¤ÊÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡Äµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯ÂÐ±þÃÙ¤ì¤â
¡¡Çß±«·¿Ç®Ãæ¾É¤Ï¡¢µ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ËÆ£±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¤«¤«¤ë¡ØÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡Ù¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¡£ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Íè±¡»þ¤Ë¤ÏÃæÅù¾É°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£È¯¾É¤«¤éÍè±¡¤Þ¤Ç¤Ë1½µ´Ö¡Á10Æü¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1¤ÄÌÜ¤Î¥±¡¼¥¹
ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¤Î¤ÇÉ÷¼Ù¤«¤È»×¤¤¡¢É÷¼ÙÌô¤ä²òÇ®ºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤ÆÍÍ»Ò¸«¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¿Ç»¡¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Î¥±¡¼¥¹
ÂÎ¤¬Ç®¤Ã¤Ý¤¯´À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ÈÃã¤Ç¿åÊ¬Êäµë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÈÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¡¢Ç¢¤ÎÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¡¢Ã¦¿å¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£¢£¼ÂÏ¿ ¡ÈÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡É 24¡î¤Ç¤âÃ¦¿å¾É¾õ¤Ë
¡¡¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡Ù¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡28ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28.7¡î¡£¼¾ÅÙ¤Ï86¡ó¡£¡Ø½ë¤µ»Ø¿ô¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø¸·½Å·Ù²ü¡ÙÁêÅö¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡¢¤Þ¤À½ë¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢½÷À¤Ï¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î¼¼Æâ¤Ç¿©Íß¤¬¤ï¤«¤º¡¢¿©»ö¤ä¿åÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤ó¤À¤óÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢±ÉÍÜ¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¿åÊ¬¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢Æ¬ÄË¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¡£Ç®Ãæ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡56ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìë²¿ÅÙ¤âÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢Ä«Êý¤Ï¿²¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ Á°Æü¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬24.7¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï85¡ó¤Ç¡¢¡Ø½ë¤µ»Ø¿ô¡Ù¤Ï¡¢¡ØÃí°Õ¡ÙÁêÅö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ¤Ï¡¢´é¤Î·ì¿§¤¬°¤¯¡¢¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢Á´¿È¤Ë¤¸¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹29¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï73¡ó¡£ ¡Ø½ë¤µ»Ø¿ô¡Ù¤Ï¡¢¡Ø·Ù²ü¡ÙÁêÅö¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÁ°Æü¤Ë¡¢´À¤«¤éÂÎ²¹¤¬Êü»¶¤µ¤ì¤º¡¢ÂÎ²¹Ä´Àáµ¡Ç½¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢µ¤²¹¾å¾º¤ÈÂ¿¼¾¤Ç¡¢µÞ·ã¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡67ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«µ¯¤¤ë¤È¤á¤Þ¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Ç®Ãæ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Á°Æü¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬24.3¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï88¡ó¤Ç¡¢¡Ø½ë¤µ»Ø¿ô¡Ù¤Ï¡ØÃí°Õ¡ÙÁêÅö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢Ï¢Æü¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢µ¤²¹¤¬25¡îÁ°¸å¤ÎÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÎ²¹Ä´Àáµ¡Ç½¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÍð¤ì¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ïÃ¦¿å¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼õ¿Ç¤ÎÁ°Ìë¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã¦¿å¾õÂÖ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£Çß±«·¿Ç®Ãæ¾É ¤ä¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤Ï¡©¡Ø¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù³èÍÑ¤â
¡¡ÄëµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ ¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ç¡¢°å»Õ¤Î»°Âð¹¯»Ë¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢Çß±«·¿Ç®Ãæ¾É¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£¡¡²°Æâ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½ü¼¾¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤ò28¡î°Ê²¼¤Ë¡¢¼¾ÅÙ¤Ï40¡Á50¡ó¤òÌÜ°Â¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²°³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´À¤¬ÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËâË¡ÉÓ¥¿¥¤¥×¤Î¿åÅû¤ËÉ¹¿å¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2024Ç¯¤«¤é¡ØÇ®Ãæ¾ÉÆÃÊÌ·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡4·î¤«¤é±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Á°Æü¤Î¸á¸å2»þ¤´¤í¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ï¡¢¡ØÆÃÊÌ·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¡Ø¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢´ÛÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òµÙ·Æ¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2024Ç¯6·î20ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
▶¥Æ¥ìÄ«Å·µ¤