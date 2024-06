『GOTG』ポム・クレメンティエフ、マンティス再演「いつでもオープン」 ─ 「あのキャラクターが大好き」

(MCU)の人気作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでマンティス役を演じてきたポム・クレメンティエフが、MCUでの今後について言及し、マンティス役再演の可能性について語っている。

2017年の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』よりMCUに参加したクレメンティエフは、その後も『アベンジャーズ』シリーズや『ソー:ラブ&サンダー』(2022)などに出演。相手に触れただけで感情が分かる能力を持つマンティスはMCUの愛されキャラの一人となった。

そんなマンティスも『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』を経て、今後の予定が未知数となっているが、演じたクレメンティエフは再演について「いつでもオープンです」と、米テキサスのファンイベントで。「『X-MEN』やマーベル映画に出演するのが私の夢でした」と話すクレメンティエフは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで起用されたことに「とてもラッキーな気分です」としながら、「あのキャラクターが大好きですから」と再演に前向きな姿勢を見せた。

「ファンもそれを見たいはずです」と続けるクレメンティエフだが、再演の予定については「分かりません」とも。「企画次第ですね」と言い添えた。

次にマンティスを見られるとしたら、2026年米公開の『アベンジャーズ5(仮題)』が濃厚だろう。同作には60人以上のMCUキャラクターが登場すると、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーであるネビュラ役カレン・ギランの再登場も見込まれているという。

『アベンジャーズ5』の撮影開始は2025年の予定。ドクター・ストレンジ役のベネディクト・カンバーバッチは、「来年(の撮影)が楽しみです」と自身の参加を。表向きには「分かりません」と話していたクレメンティエフにも、もしかしたら水面下では再演依頼の話が届いている可能性がある。

