モレスキンｘハリー・ポッター限定版コレクションが登場

“伝説的ノートブック”モレスキンより、新しい『ハリー・ポッター』限定版コレクションが登場する。2024年6月28日(金)より順次モレスキン取り扱い店舗にて展開される。モレスキン直営店では先行販売となる。

世界で最も愛されている物語のひとつである「ハリー・ポッター」のアイコニックな呪文を祝う独自のグラフィックが彩る、2種類のハードカバーノートブック、18ヵ月ダイアリー、ボックスセット、そしてカイエジャーナルがお披露目。ノートブックとダイアリーには、蓄光する表紙がこのコレクションにさらなる魔法のタッチを加える。

魔法の世界では呪文は強力な魔法を解き放つ手段だが、ハリー・ポッターファンにとっては、馴染みのある呪文は思い出を呼び起こし、感情を喚起し、新たなインスピレーションを与えてくれる。しかし、本当の魔法は紙にペンを走らせるときに現れ、本コレクションは夢に向かって日々のアイデアを書き出すことが大事であることを思い出させてくれる。

(画像左から)

ノートブック / 横罫 / ハードカバー / ラージサイズ / ブラック・ブルー \4,290(税込) 18ヵ月ダイアリー / ウィークリー / ハードカバー / ラージサイズ / グリーン \5,390(税込) ボックスセット (ノートブック・カヴェコ )/ ラージサイズ / ブラック \9,900(税込) カイエ ジャーナル/ 横罫 / XLサイズ \1,650(税込)

モレスキンxハリー・ポッター限定版コレクションはモレスキン直営店にて先行販売を開始し、2024年6月28日(金)より順次モレスキン取り扱い店舗にて展開。

