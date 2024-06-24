115Ëü±ß¤«¤é¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯É½¡ª Æü»º¡ÈÍ£°ì¡É¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¥Þ¥·¥ó¡ª MT¤¢¤ê¡õÁ´Ä¹4m°Ê²¼¤Î¡Ö¿·GEZA¡×¥¤¥ó¥É¤ÇÅÐ¾ì
Æü»ºÍ£°ì¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¡ÖGEZA¡×»ÅÍÍ
¡¡Æü»º¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ï2024Ç¯5·î23Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¿·¤·¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖGEZA¡Ê¥²¥¶¡Ë CVT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°À¤³¦3°Ì¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¹ñ¥¤¥ó¥É¤Ç¥¹¥º¥¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Æü»º¡É¿··¿¡É¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢Æü»º¤Ï¥·¥§¥¢1%¤Ë¤âËþ¤¿¤º¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¡¢º£¤ä¸½ÃÏÀ¸»º¤Î¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤¬¸É·³Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍèÇ¯3ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3994mm¡ßÁ´Éý1758mm¡ßÁ´¹â1572mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2500mm¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â205mm¡£ÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¡×¤è¤êÁ´Ä¹¤¬¤ä¤äÃ»¤á¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼«Á³µÛµ¤¤Þ¤¿¤Ï¥¿¡¼¥Ü¤Î2¼ïÎà¤òÀßÄê¡£Á°¼Ô¤Ï5Â®MT¤Þ¤¿¤Ï5Â®AMT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ72ps¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯96Nm¡£¸å¼Ô¤Ï5Â®MT¤Þ¤¿¤ÏCVT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ100ps¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯160Nm¡ÊCVT¤Ï152Nm¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤¿GEZA CVT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖGEZA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¡£Á°²ó1¥ê¥Ã¥¿¡¼¼«Á³µÛµ¤¤Î5Â®MT¤À¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ï¡¢º£²ó1¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¤ÎCVT»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GEZA¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò´Þ¤á¤ÆÆâÍÆ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î±é·à¤È¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ê²»³Ú¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤Î²¼ºÂ²»³Ú¤¬Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃÊÌÁõÈ÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢9¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤òÈ÷¤¨¤¿Android CarPlay¡¢JBL¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ê¥¢¥«¥á¥é¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¾ÈÌÀ¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¥·¡¼¥È¡¢ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡£
¡¡¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤Î²Á³Ê¤Ï59Ëü9900¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó115Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢GEZA CVT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï98Ëü4000¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó185Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£