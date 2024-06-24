¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢ÅÏÊÆ¸å½é¤Î£²ÀïÏ¢Â³¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤âÁ´£´ÂÇÀÊ¤ÇÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤ÆËÞÂà
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹£²¡½£µ¥á¥Ã¥Ä¡Ê£²£³Æü¡¢ÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡á¥ê¥°¥ì¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¡££´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£±»°¿¶¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¶Ê¬£´ÎÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï£°¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ£´ÂÇÀÊ¤ËËÞÂà¡£ÅÏÊÆ¸å½é¤á¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³£Ä£È¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢²÷²»¤ò»Ä¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡£´ÂÇÀÊÁ´¤ÆÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î°ìÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤È¤Ï½éÂÐ·è¡£½é²ó£²»à°ìÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤ì¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££´²ó£±»à°ìÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï¡¢³°³Ñ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤ÆÍ·¥´¥í¡££¶²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¤Î£±£°£²µåÌÜ¡¢£¹£¶¥Þ¥¤¥ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ËÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡£²¡½£µ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó£²»àÆóÎÝ¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Áê¼ê£³ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¤Î¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Æâ³Ñ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ç±¦Èô¡£Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤ÆÁ´£´ÂÇÀÊ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤Åö¤¿¤ê¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Çº¸ÏÆÊ¢¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë°ú¤Â³¤£Ä£È¤ÇÀèÈ¯¡££²»î¹çÏ¢Â³£Ä£È¤Ï¡¢ÅÏÊÆ¸å¡¢½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî£²Ç¯¤Î£Ä£È¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï£¶»î¹ç¤¢¤ê¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£³»î¹ç¤Ë£Ä£Èµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£