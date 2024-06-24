Ãæ¹ñ½Å·Ä»Ô¡¢¹ñÍ´ë¶È¤ÎÂÐ³°¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁíÅê»ñ³Û155²¯¥É¥ëÄ¶
½Å·Ä»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦Á´Ä¶¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä6·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ½Å·Ä»Ô¹ñÍ»ñ»º´ÆÆÄ´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñÍ´ë¶È¤ÎÂÐ³°¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È37·ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁíÅê»ñ³Û¤Ï155²¯¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó160±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿·ÁÇºà¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¢¶âÍ»»ñËÜ¤Î³×¿·Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊ¬Ìî¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢µ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¤±¤ó°úÎÏ¤â¶¯¤¯¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³°»ñ´ë¶È¤Ï7Àé¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ï¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¤ÎÀ¤³¦¾å°Ì500¼ÒÈÖÉÕ¤Ë¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ï319¼Ò¤Ë¾å¤ë¡£2023Ç¯¤ÎËÇ°×³Û¤Ï7137²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»ÔÂ°¹ñÍ´ë¶È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿³¤³°»Ù¼Ò¤Ï100¥«½ê¤ËÇ÷¤ê¡¢70¥«¹ñÍ¾¤ê¤Î¹ñ¤È·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¤Î±ýÍè¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÁ¾èÇ²Ú¡Ê¤½¤¦¡¦¤»¤¤¤«¡Ë¼çÇ¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Å·Ä¤Ï¹ñÍ´ë¶È¤¬³°»ñ¤ÎÍ¶Ã×¡¦ÍøÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¹ñÍ´ë¶È¤¬¹ñÆâ¤È¹ñºÝ¤ÎÆó¤Ä¤Î»Ô¾ì¡¢Æó¤Ä¤Î»ñ¸»¤ò¤è¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ñ¸»ÇÛÃÖ¤ÎºÇÅ¬²½¤È»Ô¾ì²½²þ³×¤òÂ¥¤·¡¢½Å·Ä¤Î¹ñÍ´ë¶È¤¬À¾ÉôÃÏ°è¤Î³«Êü¤ÇÀè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢¤±¤ó°úÌò¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£