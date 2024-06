漫画家さくらももこの代表作『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』のキャラがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。まる子とたまちゃん、コジコジと次郎の各2体セットだ。『ちびまる子ちゃん』『コジコジ』は共にさくらももこの漫画。『ちびまる子ちゃん』はさくら自身の幼少期をモデルに、1970年代の静岡県清水市(現在は静岡市に合併)に暮らすまる子(ももこ)とその家族や友人の生活を描く。1990年にアニメ化され、現在も放送中だ。『コジコジ』は謎の宇宙生命体コジコジが主人公。メルヘンの国を舞台にクラスメイトたちと過ごすコジコジの愉快で不思議な日常が描かれる。こちらは1997〜1999年にアニメが放送された。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。(C) さくらプロダクション/日本アニメーションBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK まる子 & たまちゃん 2PCS SET『ちびまる子ちゃん』の主人公まる子と、その親友たまちゃんをベアブリックで再現。2体セット。(C) さくらももこBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK コジコジ&次郎 2PCS SET『コジコジ』の主人公コジコジと、その友達である半魚鳥(はんぎょどり)の次郎がベアブリックになって登場。2体セット。ベアブリックはさくらももこ作品以外にも様々な作品、キャラクター、アーティストや企業とコラボしている。ここではその新作情報をお届けしよう。AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & TM WEBI. (s24)(C) Margarete Steiff GmbH 2024(C)PEANUTSKUN(C)Patty's”プレイステーション ファミリーマーク”、”PlayStation”および”プレイステーション シェイプスロゴ”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。(C) 2024 Sony Interactive Entertainment inc.TM and (C) 2024 Sesame Workshop(C)東映(C) 2016 J-BRAVE All Rights Reserved(C)2024 Scott Cawthon. All Rights Reserved.TM & (C) 2024 WWE. All Rights Reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.BE@RBRICK SERIES 48ベアブリックのシリーズ第48弾。どれが出るかお楽しみのブラインド仕様で、それぞれの混入率も異なる。今回はプレイステーションマーク、『ビーロボ カブタック』のカブタック、シュタイフのテディベア、プロレスラーのザ・ロック、Vチューバーのピーナッツくん、タレントの田原俊彦などがラインナップされている。BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s24)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK PHANTASM (BATMAN The Animated Series Ver.) 100% & 400%バットマンのアニメ化作品『BATMAN The Animated Series』に登場したファンタズムをベアブリック化。(C) P&Co. Ltd./SC 2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Paddington(TM) COSTUME Ver. 1000%映画シリーズ『パディントン』のパディントン(TM)がコスチュームタイプのベアブリックになった。2024年6月リリース予定の400%に続き、今回は1000%。(C) DisneyBE@RBRICK MICKEY MOUSE & GOOFY (Lonesome Ghosts Ver.) 2PCS SETディズニーの短編アニメ『ミッキーのお化け退治(Lonesome Ghosts)』に登場したミッキーマウスとグーフィーをベアブリックで再現。2体セット。(C) DisneyBE@RBRICK DONALD DUCK & GOOFY 2PCS SETこちらは今年生誕90周年のドナルドダックと、グーフィーのベアブリックの2体セット。(C) DisneyBE@RBRICK STITCH & ANGEL 2PCS SET『リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ』のスティッチとエンジェルがベアブリックになって登場。どちらもウインクの表情になっている。2体セット。(C) DisneyBE@RBRICK DONALD DUCK 400%、GOOFY 400%ディズニーの人気キャラ、ドナルドダックとグーフィーのベアブリック。こちらは400%サイズ。セット売りではないのでご注意を。(C) Disney/PixarBE@RBRICK JESSIE 400%、HAMM 400%映画『トイ・ストーリー』のジェシーとハムをベアブリックで再現。こちらもセット売りではないのでご注意を。次のページにもアイテムあり!BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク mastermind JAPAN 墨黒 400%ファッションブランドのマスターマインド・ジャパンと、木製家具の老舗カリモクのコラボベアブリック。木製で、色味の違う黒でマスターマインド・ジャパンのロゴや文字を表現している。カリモクの熟練した職人のハンドメイドで1品ずつ仕上げられた究極の逸品。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク ブナ 200%カリモクによるブナ材を使用した木製ベアブリック。全高約13.5センチ、ベアブリックとしては珍しい200%サイズだ。熟練した職人のハンドメイドで1品ずつ仕上げられた究極の逸品。(C)NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 黒メッキ/達磨 白メッキ 100% & 400% (4体セット)ファッションブランドA BATHING APE(R)〔ア・ベイシング・エイプ(R)、略称BAPE(R)〕と、和のベアブリックシリーズのコラボアイテム。BAPE(R)カモフラージュ柄が施されている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 着ぐるみ 黒 400%メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物「和のベアブリック」の新作。人気の招き猫が、黒の着ぐるみ仕様で登場。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。