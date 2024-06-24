¥í¥Ã¥Æ36ºÐ¤ÎÀÐÀîÊâ¤¬ÇØÈÖ¹æ¡È12¡É¤Ç»ÙÇÛ²¼Éüµ¢...ºòµ¨±¦¸ª¤ò¼ê½Ñ¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢36ºÐ¤ÎÀÐÀîÊâÅê¼ê¤¬»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö12¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï2013Ç¯¤ËÅìµþ¥¬¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï10¾¡¤òµó¤²¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤ÆWBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë±¦¾å»è¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¸å¤âÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÐÀîÅê¼ê¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï1·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2·³¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ(7»î¹ç¤ËÀèÈ¯)¤·¡¢25²ó¤òÅê¤²¡¢2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.08¤òµÏ¿¡£11Ç¯ÌÜ¡¢36ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£