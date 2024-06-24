½ÅÀîçýÌï20ºÐ¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ËÉ×¡¦¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¡õ»Ò¤É¤â2¿Í¤È²ÆìÎ¹¹Ô¡¡²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½ÅÀîçýÌï¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ÆìÎ¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¤É¤â2¿Í¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤â¸ø³«
½ÅÀî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏÆ±¤¸¤¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤µ¤ó¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢¸òºÝ¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÅÀî¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¡¢2020Ç¯¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¡¢2022Ç¯¤ËÂèÆó»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÀî¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²Æì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¤Ï¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢²ÆìÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤Ìþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£