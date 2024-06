富士山を一望するみどり豊かな朝霧高原で、音楽とキャンプを楽しむ至福のキャンプインフェス『It’s a beautiful day~Camp in ASAGIRI JAM 2024』(以下、朝霧JAM)が、10月12日(土)~13日(日)に富士山麓 朝霧アリーナで開催されることが発表された。今年は10月の3連休に戻っての開催となり、過去最速の第1弾ラインナップも併せて発表となった。

<第1弾ラインナップ>

安部勇磨 / CARIBOU / CHARLOTTE DAY WILSON / ELEPHANT GYM / GHOSTLY KISSES / 羊文学 / いとうせいこう is the poet with 小泉今日子 / JJJ / JOHN CARROLL KIRBY (BAND SET) / KIASMOS (LIVE SET) / キセル / Kroi / maya ongaku / MONO NO AWARE / STUTS (BAND SET) / TODD TERJE (DJ SET) / XAVI SARRIA

*アルファベット順

CARIBOU

KIASMOS

まず、海外勢からは3年ぶりの新曲も大きな話題のカリブー(CARIBOU)が待望のバンドセットで出演決定。アイスランドの作曲家オーラヴル・アルナルズと、エレクトロポップ・バンド、ブラッドグループ(Bloodgroup)で活動していたヤヌス・ラスムセンによるエレクトロニック・ユニット、キアスモス(KIASMOS)が7月にリリースの新作を引っ提げて『朝霧JAM』に登場。さらに、インディー音楽界のグラミー賞と呼ばれる「A2IM Libera Awards」でBest of Jazz Albumを受賞したばかりで、細野晴臣のカバー曲も高評価なLA出身鬼才プロデューサー兼作曲家のジョン・キャロル・カービー(JOHN CARROLL KIRBY)。XL Recordingsから新作を発表し、ドレイク、ジョン・メイヤー、ジェイムス・ブレイクにサンプリングされた大注目の逸材、シャーロット・デイ・ウィルソン(CHARLOTTE DAY WILSON)。22年の来日ツアーでは軒並み即完売となった台湾が誇るスーパーバンド、エレファント・ジム(ELEPHANT GYM)やゴーストリー・キシズ(Ghostly Kisses)、トッド・テリエ(TODD TERJE)、シャビ・サリア(XAVI SARRIA)が決定。

羊文学

STUTS

国内アーティストでは、4月の横浜アリーナも即完売となり今や日本を代表するオルタナティブロックバンドとなった羊文学。天才プロデューサーであり日本代表トラックメイカーのSTUTSがバンドセットで出演決定。さらに、ファッションモデルやデザイン、楽曲プロデュースなど、メンバーそれぞれが多彩な活動を行い、カルチャーシーンへの発信でも多大な影響を与える5人組バンド、Kroi。昨年リリースされた作品が歴代ヒップホップシーンにおいても名盤となり圧巻のライブパフォーマンスが好評なJJJや、いとうせいこう is the poet with 小泉今日子、MONO NO AWARE、maya ongaku、キセル、安部勇磨と、見逃せない多彩なアーティストの出演が決定した。



■チケット先行受付スタート!

車の乗り合い人数が多いほどお得なセット割引、Under18入場券が初登場

Ⓒ 宇宙大使☆スター

今年から、富士山周辺の自然環境負荷を減らすため、車1台に対して乗り合い人数が多いほどお得な「環境割引」を初導入。 1人あたり最大12,500円もお得になる駐車券+入場券セットもあるなど、割引率の高いチケットも登場した。

また、今年はふもとっぱらではパーク&キャンプの利用のみ、オートキャンプ利用はできなくなったが、新たに朝霧高原の富士山と放牧牛の風景が広がるエリアでキャンプができる場外・パーク&キャンプが増設された。

今年は10月の3連休、秋の行楽シーズンでの開催となる。毎年早々に売り切れてしまう場内駐車券をはじめ、パーク&キャンプができる駐車券も売り切れ必至なので、チケットのお求めはお早めに。

なお、駐車券単体のみの販売はなく、駐車券は2名以上の入場券とセットでのみ可能。一人で参加する場合、会場内まで直行のツアーバス、または電車+アクセスバスが利用できる。詳細はオフィシャルサイトで確認してほしい。