¤ï¤Ê¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿Ç¤òÀî¤ËÄÀ¤á»¦¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÇÀ¶È¤ÎÃËÀ¡Ö¶î½ü¤¹¤ë¤¿¤á¡×
¡¡¤ï¤Ê¤Ë¤«¤±¤ÆÊá¤Þ¤¨¤¿Ç¤òÀî¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢Æ±¸©¹Ô¶¶»Ô¤ÎÇÀ¶È¤ÎÃËÀ¡Ê66¡Ë¤òÆ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¡ÖÊµÇ¢¡Ê¤Õ¤ó¤Ë¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤è¤ë°½¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶î½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»¦¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ïº£Ç¯3·î4¡Á19Æü¤Ë¹Ô¶¶»Ô¿¿¸Ö¤Îã±Àî¤Ç¡¢¤Ï¤³¤ï¤Ê¡Ê¹â¤µ32¥»¥ó¥Á¡¢²£26¥»¥ó¥Á¡¢±ü¹Ô¤81¥»¥ó¥Á¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÎÇ·×6É¤¤ò¿åÃæ¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£»¦¤·¤¿Ç¤Î»à³¼¤òÀî¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤¿¤Û¤«¡¢2·îËö¤Ë¤Ï¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Î»à³¼¤òÀî¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þÊª½èÍýË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤â¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5·î21Æü¤ËÇÑ´þÊª½èÍýË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢Æ±24Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢º£·î24Æü¤ËÆ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½»Ì±¤«¤é¡ÖÀî¤ËÊ£¿ô¤Î¾®Æ°Êª¤Î»à³¼¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¸©µþÃÛÊÝ·òÊ¡»ã´Ä¶»öÌ³½ê¤«¤é2·î¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¸©·ÙÀ¸³è·ÐºÑ²Ý¤Ê¤É¤¬ÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀîÉÕ¶á¤Ç¡¢36É¤¤Î¾®Æ°Êª¡ÊÇ31É¤¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ3É¤¡¢¥¤¥¿¥Á2É¤¡Ë¤Î»à³¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï4·î¡¢ÃËÀ¤¬½êÍ¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤ä¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òÁÜº÷¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¤Ï¤³¤ï¤Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2022Ç¯3·î¤´¤í¡Áº£Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë¡Ö60É¤¤ÎÇ¤Ê¤É¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£¡ÖÇ¤Ê¤É¤Î»à³¼¤òÀî¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ë¤«¤¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌîÎÉÇ¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¡¢Êü¤·»ô¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ô¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤ÎÆ°Êª°¦¸î¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°ÊªµÔÂÔ¤ÎÄÌÊó¤äÅ¦È¯¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¤ÎÅ¦È¯¤Ï2019Ç¯¤Ë1·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20¡¢21Ç¯¤Ï³Æ4·ï¡¢22¡¢23Ç¯¤Ï³Æ7·ï¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¾®ÀîÍµ²ð¡Ë