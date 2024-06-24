¾®´ØÍµÂÀ¡¢½é¼Ì¿¿Å¸¥¹¥¿¡¼¥È¡¡º£¡Ö»£¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤Ï¡©
ÇÐÍ¥¾®´ØÍµÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¥ª¡¼¥Ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇÆ±Æü¤«¤é¹Ô¤¦½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¡ÖLIKES¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±Ì¾¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢»¨»ï¡ÖGENIC¡×¤Ç4Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜ¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó½÷¼¯À®Æó»á¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤âÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤ò¸«¤¿¾®´Ø¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÁÛÁü¤Î5ÇÜ¤Ï¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢»£¤ê¤¿¤¤¡¢¿Í¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¹¥¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤ï¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤À¤±¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢4Ç¯´Ö¤ä¤ë¤È¼Ì¿¿¤Î¤È¤é¤¨Êý¤äÊª¤Î¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
18ºÐ¤Î»þ¤Ë¼Ì¿¿¹¥¤¤Î¼þ°Ï¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ê¤É¤âÁà¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏºîÉÊ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¿Í¡¢·Ê¿§¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤È¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
º£¸å»£¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤WEST¡¥¤Î½Å²¬Âçµ£¡Ê31¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£¤³¤ÎÁ°¡¢µ×¡¹¤Ë¤´ÈÓ¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¸«¤ËÍè¤Æ¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Î¸õÊä¤âÄÉ²Ã¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èº´Æ£·ò¤òµó¤²¡Ö´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ë¹½¤½¤Î¿Í¤¬²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¼Ì¿¿¤È¤«»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£