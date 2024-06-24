¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¿·¥°¥Ã¥º¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤×¤Á¡×Âè4ÃÆ¤¬11·îÈ¯Çä¡£Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¥³¥Ê¥ó¤äÉþÉôÊ¿¼¡¤Ê¤ÉÁ´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
11·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§ 1¸Ä1,100±ß BOX6,600±ß
¡¡¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¿·¥°¥Ã¥º¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤×¤Á Vol.4¡×¤ò11·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä1,100±ß¡¢BOX¤Ï6,600±ß¡£6·î24Æü¤è¤ê³Æ¼ïEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤Ï¡¢¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥¹¤ò¤·¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤×¤Á¡×¤ÎÂè4ÃÆ¡£º£ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡×¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡¢ÌÓÍøÍö¡¢ÉþÉôÊ¿¼¡¡¢±ó»³ÏÂÍÕ¡¢Âç²¬¹ÈÍÕ¡¢°Ë¿¥Ìµ²æ¤ÎÁ´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹¤ÏÌó9cm¡£
Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤×¤Á Vol.4
ÈÎÇäÍ½ÄêÆü¡§11·î
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó9cm
¼ïÎà¡§Á´6¼ï¡Ê¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡¿ÌÓÍøÍö¡¿ÉþÉôÊ¿¼¡¡¿±ó»³ÏÂÍÕ¡¿Âç²¬¹ÈÍÕ¡¿°Ë¿¥Ìµ²æ¡Ë
²Á³Ê¡§1¸Ä1,100±ß¡¿BOX6,600±ß
¼ç¤Ê¼è°·Å¹ ¡§EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¥ã¥é¥¢¥Ë.com¡×¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Û¥Óー·Ï´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×Â¾¤Ë¤Æ6·î24Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¢¨³ÆÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996