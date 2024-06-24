¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙºÇ¿·ºî¡¢Ë®²è»Ë¾å10ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¶½¼ý150²¯ÆÍÇË¡ª¡¡¸¶ºî¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥ÈÅþÃå
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤¬¡¢6·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«73Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1052Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ150.5²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²øÅð¥¥Ã¥É¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª¡¡¸¶ºî¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï105´¬¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç2.7²¯Éô¤òµÏ¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤âÊüÁ÷1100²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡£ºÇ¿·ºî¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á½é¤Î2ºîÏ¢Â³100²¯±ßÆÍÇË¡×¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô1²¯¿ÍÆÍÇË¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤ÆÂ³¤±¡¢¸½ºß¤â¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¸ø³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«45Æü´Ö¤Ç¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ê¤¯¤í¤¬¤Í¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ138.8²¯±ßÄ¶¤¨¤Î140²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë150²¯±ß¤òÆÍÇË¡£Ë®²è»Ë¾å10ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë150²¯±ßÆÍÇË¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡¡ËÜºî¤ÎÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¡£º£²óÆÃÊÌ¤ËÀÄ»³¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö150²¯Í¤êÆñ¤¯ÄºÂ×¤·¤¿¢ö¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦²øÅð¥¥Ã¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢27ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ËÜºî¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²øÅð¥¥Ã¥É¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª¡¡¸¶ºî¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï105´¬¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç2.7²¯Éô¤òµÏ¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤âÊüÁ÷1100²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡£ºÇ¿·ºî¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á½é¤Î2ºîÏ¢Â³100²¯±ßÆÍÇË¡×¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô1²¯¿ÍÆÍÇË¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤ÆÂ³¤±¡¢¸½ºß¤â¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¸ø³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¡£º£²óÆÃÊÌ¤ËÀÄ»³¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö150²¯Í¤êÆñ¤¯ÄºÂ×¤·¤¿¢ö¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦²øÅð¥¥Ã¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢27ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ËÜºî¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£