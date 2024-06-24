¾®À¾±ÓÅÍ¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö20ºÐ¤Î¡ÈÈþ¡É¤òÀä»¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈþ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤È¾®À¾±ÓÅÍ¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°À©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë´äÀ¥ÍÎ»Ö¡õ¾®À¾±ÓÅÍ
¡¡ËÜºî¤ÏÎë´Ý¤ß¤ó¤¿¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¤Î¼Â¼Ì²½¡£À¤ÏÃ¾Æ¤¥¯¡¼¥Ç¥ìÀèÇÚ¡¦»Ö²ìÊõ¡Ê´äÀ¥¡Ë¤ÈÅ·Á³¥Ô¥å¥¢Êý¸À¸åÇÚ¡¦ÃæÌîÂç¿Ê¡Ê¾®À¾¡Ë¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡´äÀ¥¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¾®À¾¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ºÐ²¼¤À¤È¸À¤¤¡Ö»£±ÆÃæ¤âºÇ½é¤Ï¤º¤Ã¤È·É¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬ºÐ¾å¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø·É¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¾®À¾¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤äºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®À¾¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·É¸ì¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®À¾¤Ï´äÀ¥¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÃËÁ°¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈþ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤·¤«¤â20ºÐ¤Ç¤³¤Î´°À®¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬20ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡£¼þ¤ê¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤ÇÛ¤êÌÜÇÛ¤ê¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤ÇÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢´äÀ¥¤Î20ºÐ¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö20ºÐ¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¾®À¾¤Ï¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤ê¤ËÆó¿Í¤Ç¾Æ¤Æù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¼Ìë¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È½Ò²û¡£´äÀ¥¤Ï¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¾®À¾¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¾®À¾¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¹¤´¤¤ÌëÃÙ¤¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤Ì²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´äÀ¥¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÍ¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Í¥¤·¤¤¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾®À¾¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶¼Õ¡£¾®À¾¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢ÂØ¤¨¶Ì¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¤Ï¡¢BSÄ«Æü¤Û¤«¤Ë¤Æ7·î1Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ24Ê¬ÊüÁ÷¡£Lemino¤Ë¤Æ7·î1Æü10»þ¤è¤ê¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë´äÀ¥ÍÎ»Ö¡õ¾®À¾±ÓÅÍ
¡¡ËÜºî¤ÏÎë´Ý¤ß¤ó¤¿¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¤Î¼Â¼Ì²½¡£À¤ÏÃ¾Æ¤¥¯¡¼¥Ç¥ìÀèÇÚ¡¦»Ö²ìÊõ¡Ê´äÀ¥¡Ë¤ÈÅ·Á³¥Ô¥å¥¢Êý¸À¸åÇÚ¡¦ÃæÌîÂç¿Ê¡Ê¾®À¾¡Ë¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡´äÀ¥¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¾®À¾¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ºÐ²¼¤À¤È¸À¤¤¡Ö»£±ÆÃæ¤âºÇ½é¤Ï¤º¤Ã¤È·É¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬ºÐ¾å¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø·É¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¾®À¾¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤äºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®À¾¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·É¸ì¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¾®À¾¤Ï¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤ê¤ËÆó¿Í¤Ç¾Æ¤Æù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¼Ìë¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È½Ò²û¡£´äÀ¥¤Ï¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¾®À¾¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¾®À¾¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¹¤´¤¤ÌëÃÙ¤¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤Ì²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´äÀ¥¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÍ¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Í¥¤·¤¤¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾®À¾¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶¼Õ¡£¾®À¾¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢ÂØ¤¨¶Ì¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¤Ï¡¢BSÄ«Æü¤Û¤«¤Ë¤Æ7·î1Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ24Ê¬ÊüÁ÷¡£Lemino¤Ë¤Æ7·î1Æü10»þ¤è¤ê¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡£