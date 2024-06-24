¡ÚÂ¼½Å°ÉÆà¡Û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¸«¤»¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¡È¤Á¤ç¤±¥¥ã¥é¡É¡×¤â¡Ö°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤èÂ¼½Å¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÂ¼½Å°ÉÆà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ØTOLEETY¡Ê¥È¥¥¥ê¡¼¥Æ¥£¡Ë¡Ù¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖMC¤Ê¤·¡×¤Î¡Ö°ì¿ÍÈ¯É½²ñ¡×¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ¼½Å°ÉÆà¡Û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¸«¤»¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¡È¤Á¤ç¤±¥¥ã¥é¡É¡×¤â¡Ö°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤èÂ¼½Å¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHRC¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVIAGE¡Ê¥ô¥£¥¢¡¼¥¸¥å¡Ë¡×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MC¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ¾Ìò¤ËÄ©Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¼½Å¤µ¤ó¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡È·ë¹½¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¸ø¸À¡£É½¾ð¤â¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¡É¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ë²»¤¬¾è¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤¿Â¼½Å¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¤·¤´¤Ç¤¡×¥Ö¥é¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤·¤´¤Ç¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾Ò²ð¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¸¤ç¤¦Àå¤Ë¡£¡ÖÃå¿´ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÄù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¥¼¥í¤Ç¤¹¡ª¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤è¤ê·Ú¤¤¡ª¤Û¤Ü¶õµ¤¡ª¡É¤ÈÌÀ¤ë¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï ¡È½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¡É ¤È¡¢³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ô¼°²ñ¼ÒHRC TOLEETY¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Ìø¸¶ºéÌí¤µ¤ó¤È¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö ¿¹ µ×Î±¼Â¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³«È¯Ãæ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò²óÁÛ¡£
¡È¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡É ¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤Û¤É»îºî¤Ï²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ ¡Èº£»×¤¨¤Ð³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É ¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÂ¼½Å¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ìø¸¶¤µ¤ó¤«¤é ¡ÈÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤¿¡É ¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï ¡È¤Ç¤¹¡É ¤È¡¢¥É¥ä´é¡£ ¡È¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤±¥¥ã¥é¡Ê¤ª¤É¤±¤ë¥¥ã¥é¡Ë¡×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¤¤¤«¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤èÂ¼½Å¡É ¤È¼«¿È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¼½Å¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¤·¤´¤Ç¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï ¡È¤Û¤ó¤È¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÇÍÛ¥¥ã¡£³Ú¤·¤¯¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡É ¤ÈÇ®ÊÛ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ ¡È¡Êº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Í×ÁÇ¥¼¥í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Í×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´é¥Ï¥á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û