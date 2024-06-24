À¸Åç´ë²è¼¼¤¬¡ÈÌ£¤ÎÁÇ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ì¡¼¡É±§¼£¹°¹¸¤È¶ÈÌ³Äó·È¡¡¸µ¥Æ¥ìÄ«ÆîÈþ´õ»Ò¡¢²Î¼ê¤Þ¤É¤«¤â
·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀ¸Åç´ë²è¼¼¡×¤¬¡¢7·î1ÆüÉÕ¤Ç¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼±§¼£¹°¹¸¤µ¤ó(62)¤È¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
±§¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤É¤ËÉëÇ¤¡£¸½ÃÏ¤ÇÌ£¤ÎÁÇ¤Î»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿ÅÁÀâ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤À¡£
¤½¤ó¤Ê±§¼£¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¡¢ºî²È¹õÌÚÎ¼¤µ¤ó¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÃÏµå¹Ô¾¦¿ÍÌ£¤ÎÁÇ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ì¡¼¡×(Ãæ±û¸øÏÀ¼Ò)¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¡¢À¸Åç´ë²è¼¼¤Î²ñÄ¹¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·(73)¤¬¡¢ºòÇ¯11·î14Æü¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡¿°ìÄ¾Àþ¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¡£
±§¼£¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¡Ö·ó¶ÈÆÏ¤±¡×¤òÄó½Ð¤·¡¢»Å»ö¤Î¤Ê¤¤»þ¡¢²Ë¤Ê»þ¤ËÊ¸²½Åª·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤ÈÀ¸Åç´ë²è¼¼¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
ÅÔÎ©¿·½É¹â¹»»þÂå¤ÏÌîµåÉô¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¡¢ËÌÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£Â´¶È¸å¤Ë¡Ö³¤³°¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ£¤ÎÁÇ¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¡Ö¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Åç¤Ï¡ÖÈà¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ç¤¹¡£¿·¶½¹ñ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¡¢¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢Á´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸Åç´ë²è¼¼¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯7·î1ÆüÉÕ¤Ç¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆîÈþ´õ»Ò¤µ¤ó(68)¡¢¡Ö¥è¥¤¥è¥¤¤ä¤è¤¤¡×¤¬¹¥Ä´¤Î²Î¼ê¤Þ¤É¤«(34)¤â¶ÈÌ³Äó·È¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
À¸Åç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê3¿Í¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»öÌ³½êÁ´ÂÎ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢³èµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡±§¼£¹°¹¸¡Ê¤¦¤¸¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è½Ð¿È¡£ÅÔÎ©¿·½É¹â¤«¤éËÌÂçÊ¸³ØÉôÂ´¡£Àì¹¶¤Ï¡ÖÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¡¡Èæ³ÓÊ¸²½¤«¤é°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¡×¡£¼ñÌ£¤Ï±é·à¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢ÆÉ½ñ¡£Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à(5Ç¯)¥¤¥ó¥É(4Ç¯)¥¨¥¸¥×¥È(8Ç¯)¤È¿·¶½¹ñ¤Î»Ô¾ì³«Âó¤Ë½¾»ö¡£¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤ÆüËÜ¿Í²ñÌò°÷¡¢¥«¥¤¥íÆüËÜ¿Í²ñÌò°÷¡¢¥«¥¤¥íÆüËÜ¿Í²ñ²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢¥¬¡¼¥Ê»ö¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¥¬¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¾¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£