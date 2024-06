書店がない自治体が増えているという話題がニュースになり、出版市場は青色吐息だが、マンガ市場だけは右肩上りの成長が続いている。けん引役となっているのは電子コミックだ。

コロナの巣ごもり需要から電子コミックの伸びが大きく、紙との割合が逆転、2023年には電子コミックの売り上げが4,830億円と、6,937億円市場の7割近くを占めるに至っている。電子コミックを読めるプラットフォームも百花繚乱。最新の連載漫画を読める公式アプリから、ウェブでしか読めないオリジナルまで、把握しきれないほど多くの媒体が、多彩なマンガを提供している。

そんな中で、ウェブトゥーンがじわじわと存在感を増している。ウェブトゥーンは縦読み漫画とも呼ばれるスマートフォンの縦長画面でスクロールしながら読み進めていく、韓国発の新しい漫画形式。基本はフルカラーで、セリフを絞り、気軽に読めることから"スナックカルチャー"とも呼ばれている。

ここ数年は、「俺だけレベルアップな件」や「神之塔 -Tower of God-」、「喧嘩独学」などアニメ化される作品も増えてきており、KADOKAWAやバンダイナムコエンターテインメントなど日本の企業も続々と参入しており、紙の漫画を縦読みに再構成するものや、日本人作家によるヒット作も生まれている。

2024年3月には、Amazonが縦読み漫画に特化した新サービス「Amazon Fliptoon(フリップトゥーン)」を開始した。ご存じの通り、Amazonと言えばKindleを擁する電子書籍の雄。Amazon Fliptoonは、Kindleストアのジャンルとして設置されており、Amazonトップページにあるメインメニューの「すべて」>「Kindleストア」>「Fliptoon『毎日無料』マンガ」で専用ページに行くことができる。

ここに掲載されている作品はある程度無料で読むことができ、さらに「待てば無料」と表示されている話は、一定時間(通常は23時間)が経過すると次の話を無料で読むことができる。もちろん購入すればすぐに読むことができる。

□「Amazon Fliptoon」のページ

おすすめの縦読みマンガ4編を紹介

というわけで、実際どんな作品があるのかを解説していきたい。天下のAmazonが満を持して始める縦読み専門のプラットフォームには一体どんな作品があるのかというと、現在は「恋愛」、「ファンタジー」、「ドラマ」、「学園」という4つのジャンルがあり、現状では異世界転生ものと実話系エッセイ漫画が人気で女性向けの作品が多い印象だ。この2ジャンルが混然一体となっているランキングはカオスの一言。品質にもばらつきがある。

だがこれは、立ち上がったばかりのプラットフォーム特有の空気でもある。Kindleが立ち上がった時も、読み放題のKindle Unlimitedが立ち上がった時にも同じ雰囲気を感じた。そして、限られた作品数だからこそ、普段は読まないような作品も目に付き、新たな発見もあった。Amazon Fliptoonでも同じような出会いがある。筆者のおすすめ作品をいくつか紹介したい。

「横山了一の縦読み漫画集」

著者:横山了一

「ツイッター漫画をたくさんまとめた本」、「ネット漫画を縦読み用にまとめたやつ」、Kindle版も発売されている「戦国コミケ原書」の総集編など、サインペン風のタッチで手書きされた様々な漫画をまとめた多彩な作品を読むことができる。

少し前のオタク界隈に詳しい人にとっては懐かしいワードが多数登場してきて楽しめるが、もちろんストーリー漫画としても完成度が高い。ウェブ漫画を縦読みマンガとして再構築しているので、日本の漫画を読みなれている人にとってもとっつきがよく、縦読みマンガの入門編にはぴったりの作品だ。

【あらすじ】

横山了一氏がツイッターなどに載せた漫画の縦読みバージョンをまとめたもの。笑えて、少しほっこりする短編集となっている。

□「横山了一の縦読み漫画集」を読む

「あくまさんと付き合ってみた。」

著者:なるあすく

非モテ男、まさとの前に突然現れた悪魔は、黒い角に黒髪、胸元を強調したドレスを着た美女だった。なんでも願いを叶えてやるというあくまさんにひとめぼれしてしまったまさとは、付き合って欲しいと頼む。

魂を取られるのかと思いきや、そんな願いはもったいないからやめておけと諭されたうえに、私なんかで良ければ、とまさかの承諾。今一つ自己肯定感の低い2人の、もじもじラブラブな生活が始まる。

不器用な2人の恋愛を1話、ワンシチュエーションで、描くラブコメマンガ。なんだかんだと気を使い合う2人の心の動きが丁寧に描かれていて、読んでいて応援したくなる。読後感がよく、気軽に楽しめる作品だ。

【あらすじ】

ある日、非モテ男の伊藤まさとの部屋に突然黒髪美女の「あくまさん」が現れる。なんでも願いを叶えてやるというあくまさんに、まさとは自分と付き合って欲しいと頼む。

□「あくまさんと付き合ってみた。」を読む

「ラフィネの計画~公爵家の末っ子に憑依しました~」

原作:Yang Kwa Lam

文:jangsu

作画:yangjin

韓国のウェブトゥーン人気作品の日本語版。貧民街で貧しく暮らしている女の子ラフィネは、ある日、バイオレットという優しい少女に拾われ、自分が実は公爵家の末っ子だと知る。ラフィネは、前世で飛行機事故で亡くなった女性であり、その女性は死んだあと不思議な場所で、神のような存在に、ある本の中に転生するよう告げられる。

彼女は自分が、登場人物が全員死んでしまう。ダークすぎる小説の世界に転生したことを知り、なんとか結末を変えようとする。異世界転生ものは日本以外でも人気のようで、縦読みマンガにも多くの転生ものがある。

シンデレラ的な逆転劇が多い中、本作は悪者がいない世界で、悲劇によって死んでしまう登場人物たちをなんとか救おうと奔走するというストーリーで読後感がいい。作画も美しく、ウェブトゥーンならではのフルカラー漫画の魅力をたっぷり堪能できる。

【あらすじ】

飛行機事故の後、ある小説の登場人物として転生した女性。彼女は自分がいる世界が、登場人物がみんな死んでしまうダークな小説だと気づき、なんか結末を変えようとする。

□「ラフィネの計画~公爵家の末っ子に憑依しました~」を読む

「悪役令嬢に憑依した私は生き残るために黒豹を手懐けます」

著者:Fresno

作画:somsong

本作は、ウェブコミック界隈で人気の、悪役令嬢転生もの。悪役令嬢になってしまった主人公が、なんとか物語の結末を変えようとするストーリーだ。上で紹介した「ラフィネの計画」はほんわかしたストーリーだが、こちらは主人公が悪役だけに、出てくるのはヴィランばかり。

子供たちを魔法で無理やり支配している残忍な父親、亜人とのハーフであるフロリアを見下してくる兄ラークス、他の2人の兄はフロリアに優しいが、どこか危い雰囲気を纏っている。そしてこの小説の主人公であり、狂気に陥りフロリアたちを惨殺する魔獣であり、黒髪の男性カルーテルなど、全編がダークな雰囲気で進んでいく。

そんなピカレスク的な面白さも本作の魅力だが、何よりデジタルで描かれる作画の美しさが際立っている。スクロールによる時間の経過を利用したコマ割りや、スクロールをカメラのパンのように使った演出など、ウェブトゥーンならではの描き方も効果的に使われている。

【あらすじ】

小説を読みながら眠りについた主人公。目が覚めてみると、彼女は凶器に陥った魔獣に殺される悪役令嬢フロリア・バノンに憑依していた。殺されないためには、魔獣カルーテルを手名付ける必要があるが……。

□「悪役令嬢に憑依した私は生き残るために黒豹を手懐けます」を読む

ここでしか読めない作品も多数。お気に入りとの出会いがあるかも!

Amazon Fliptoonは投稿の窓口も用意されており、誰でもここで縦読みマンガを公開することができる。インディーズ漫画なら日本国内に向けて無料で公開することができる。さらに「インディーズ無料マンガ基金」に登録することで、人気に応じて分配金を受け取ることができる。Kindle direct publishingにアカウント登録すれば、全世界に向けて有料の電子書籍として販売することができる。

さらに現在Amazon Fliptoonが主催の「縦読みマンガ大賞」が開催されている。賞金総額1億円、グランプリは賞金1,000万円+受賞後のサポート付きという大変に本気度の高い漫画賞だ。募集はすでに終了して、現在は最終選考中。応募作品は専用サイトで読むことができる。

本でも、動画でも音楽でも、混沌とした作品リストの中から自分に刺さる一作を見つけたときの喜びはほかに代えがたい。Amazon Fliptoonでも、そんな作品との出会いがあるかもしれない。ぜひ、お気に入りを探してみて欲しい。

