£Í£Ã£Ð£óµÞ¿¡¢£²£¸Ç¯£³·î´ü·Ð¾ï±×£±£´²¯±ß°Ê¾å¤È¤¹¤ëÃæ´ü·×²è¤òºöÄê
¡¡¥Þ¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º<4360.T>¤¬¸å¾ìµÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦Àµ¸á¤´¤í¡¢£²£¸Ç¯£³·î´ü¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×Ãæ´ü·×²è¤òºöÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Ï¢·ë·Ð¾ïÂ»±×ÌÜÉ¸¤ò£±£´²¯±ß°Ê¾å¤Î¹õ»ú¡Ê£²£´Ç¯£³·î´ü¼ÂÀÓ¤Ï£±£±£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ï¢·ëÇä¾å¹âÌÜÉ¸¤Ï£±£¶£¸²¯±ß°Ê¾å¡ÊÆ±£¹£¶²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤ËÀßÄê¡£½ÅÅÀÀ®Ä¹Åê»ñ¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÅÆî¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒºàÎÁ¤ä¥Ð¥¤¥ª¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀºàÎÁ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦À¸»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°¡ÊÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥ÉµÚ¤Ó²¤½£¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ö¶È³«Âó¡×¡Ö¶âÂ°ÉÔ½ãÊª´ÉÍýµ»½Ñ¸þ¾å¤È¥è¥¦ÁÇ²½¹çÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢µÚ¤Ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³ÍèÊ£¹çºàÎÁ£×£Ð£Ã¡Ê¥¦¥Ã¥É¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ë¤Î¾å»Ô¡×¤òÃæ¿´¤ËÁí³Û£±£°£°²¯±ß¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Ï¢·ëÇä¾å¹âÌÜÉ¸¤Ï£±£¶£¸²¯±ß°Ê¾å¡ÊÆ±£¹£¶²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤ËÀßÄê¡£½ÅÅÀÀ®Ä¹Åê»ñ¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÅÆî¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒºàÎÁ¤ä¥Ð¥¤¥ª¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀºàÎÁ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦À¸»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°¡ÊÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥ÉµÚ¤Ó²¤½£¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ö¶È³«Âó¡×¡Ö¶âÂ°ÉÔ½ãÊª´ÉÍýµ»½Ñ¸þ¾å¤È¥è¥¦ÁÇ²½¹çÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢µÚ¤Ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³ÍèÊ£¹çºàÎÁ£×£Ð£Ã¡Ê¥¦¥Ã¥É¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ë¤Î¾å»Ô¡×¤òÃæ¿´¤ËÁí³Û£±£°£°²¯±ß¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS