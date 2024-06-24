13»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï136±ß¹â¤Î3Ëü8733±ß¡¢Ãæ³°Ìô¤¬17.46±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡24Æü13»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ136.79±ß¡Ê0.35¡ó¡Ë¹â¤Î3Ëü8733.26±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1051¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï527¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï66¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤ÏÃæ³°Ìô <4519>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò17.46±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥È¥è¥¿ <7203>¤¬13.40±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬13.14±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬10.49±ß¡¢¥¥Ã¥³¥Þ¥ó <2801>¤¬9.40±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï8.37±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬8.17±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬7.85±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬6.7±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬6.08±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ26¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÍ¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢°åÌôÉÊ¡¢ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¡¢Î¦±¿¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢¹Û¶È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨13»þ0Ê¬1ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤ÏÃæ³°Ìô <4519>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò17.46±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥È¥è¥¿ <7203>¤¬13.40±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬13.14±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬10.49±ß¡¢¥¥Ã¥³¥Þ¥ó <2801>¤¬9.40±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï8.37±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬8.17±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬7.85±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬6.7±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬6.08±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ26¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÍ¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢°åÌôÉÊ¡¢ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¡¢Î¦±¿¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢¹Û¶È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨13»þ0Ê¬1ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹