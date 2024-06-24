´Ú¹ñ¤ÎÍÌ¾ÇÐÍ¥¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¶µ¤¨»Ò¤ËÀÅªË½¹Ô¡©¸½ºß¤â±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò±¿±ÄÃæ
ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½A»á¤¬¡¢10Âå¤òÀÅªË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢JTBC¡Ö»ö·ïÈÉÄ¹¡×¤Ï±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½A»á¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÌ¤À®Ç¯¤Î¶µ¤¨»ÒB»á¤òÀÅªË½¹Ô¤·¤¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£»ö·ï¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯10·î¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç·¿±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëA»á¤Ï¡¢Åö»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿¶µ¤¨»Ò¤ÎB»á¤ò¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó¡¢¤ª¼ò¤ò´«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¡ÖA»á¤Ï¼õ¾ÞÎò¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤ÇÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëB»á¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤«¤é²È¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ì¼¤¬±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ª¼ò¤ò´«¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î2¿Í¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤ÏÀè¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤¤¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤ò¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ò3¥ö·î´ÖÊ§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
B»áÂ¦¤Ï¡¢²¼Ãå»Ñ¤Ç¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿A»á¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£·¯¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤Ë¤½¤¦¤À¡£°ìÅÙ¤À¤±µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¡¢A»á¤ÏB»á¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ÖÀÅªË½¹Ô¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£¸í²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢Á°¸å¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
A»á¤ÏÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¶¯´¯¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹´Â«¤ÏÌÈ¤ì¡¢¸½ºß¤â±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢JTBC¡Ö»ö·ïÈÉÄ¹¡×¤Ï±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½A»á¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÌ¤À®Ç¯¤Î¶µ¤¨»ÒB»á¤òÀÅªË½¹Ô¤·¤¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£»ö·ï¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯10·î¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç·¿±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëA»á¤Ï¡¢Åö»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿¶µ¤¨»Ò¤ÎB»á¤ò¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó¡¢¤ª¼ò¤ò´«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤ÇÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëB»á¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤«¤é²È¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ì¼¤¬±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ª¼ò¤ò´«¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î2¿Í¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤ÏÀè¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤¤¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤ò¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ò3¥ö·î´ÖÊ§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
B»áÂ¦¤Ï¡¢²¼Ãå»Ñ¤Ç¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿A»á¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£·¯¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤Ë¤½¤¦¤À¡£°ìÅÙ¤À¤±µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¡¢A»á¤ÏB»á¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ÖÀÅªË½¹Ô¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£¸í²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢Á°¸å¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
A»á¤ÏÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¶¯´¯¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹´Â«¤ÏÌÈ¤ì¡¢¸½ºß¤â±éµ»¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£